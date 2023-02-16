Сложно узнать: постройневшая Нюша в короткой футболке оголила свои прелести, едва прикрыв грудь

На этот раз Нюша решила не только показать свои постройневшие формы. Она запечатлелась в спортзале в розовых шортиках и укороченной футболке. Певица едва прикрыла грудь, которая торчала под тканью. Она собрала волосы в косичку. Артистка накрасила губы розовой помадой. Она покрасовалась перед зеркалом.

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