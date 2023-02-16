Сложно узнать: постройневшая Нюша в короткой футболке оголила свои прелести, едва прикрыв грудь

Анна Шурочкина, которую многие знают как Нюша, продолжает строить карьеру. Она за последние несколько лет певица погрузилась в семейные заботы. Певица стала дважды мамой. У нее растут дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Артистка все чаще посещает спортзал и носит мини. Звезда пытается вернуться в форму.
На этот раз Нюша решила не только показать свои постройневшие формы. Она запечатлелась в спортзале в розовых шортиках и укороченной футболке. Певица едва прикрыла грудь, которая торчала под тканью. Она собрала волосы в косичку. Артистка накрасила губы розовой помадой. Она покрасовалась перед зеркалом.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Однако многие с трудом ее узнали. Пользователи Сети отметили, что она не только постройнела. Без яркого макияжа артистка стала по-другому выглядеть. «Ой, не узнала», «Что-то с лицом! Прям другой человек», «Похудела сильно», «Очень вульгарный вид», — стали писать в Сети.