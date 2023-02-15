Ткань прилипла к голому телу: Нюша бесстыдно блеснула своими «сдобными» формами в мокрой майке

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь миллионов фанатов. Певица несколько лет назад вышла замуж за Игоря Сивова. Она стала реже давать концерты. У нее родилась дочка Серафима-Симба, а потом и сын Саффрон. Однако артистка вернулась в форму и все чаще предстает в смелых нарядах.
На этот раз Нюша поделилась пикантными кадрами. Она попала под тропический ливень. Певица гуляла с мужем по пляжу. Шорты и майка промокли насквозь. Ткань прилипла к телу артистки. Она засветила свои прелести на публике. Брюнетка не растерялась. Она оказалась в объятиях своего возлюбленного.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится мама двоих детей. А вот Сивова многие до сих пор упрекают за измену, о которой Нюша узнала всего год назад. «Ну какая счастливая», «Ой, как это круто», «Словно кадры из кино», «А вы похудели», «Мокрая майка — как пикантно», «Фигурка хороша», — стали писать фанаты.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды