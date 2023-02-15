Ткань прилипла к голому телу: Нюша бесстыдно блеснула своими «сдобными» формами в мокрой майке

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица попала под тропический ливень. Она не скрыла красоты своего тела.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь миллионов фанатов. Певица несколько лет назад вышла замуж за Игоря Сивова. Она стала реже давать концерты. У нее родилась дочка Серафима-Симба, а потом и сын Саффрон. Однако артистка вернулась в форму и все чаще предстает в смелых нарядах. 

На этот раз Нюша поделилась пикантными кадрами. Она попала под тропический ливень. Певица гуляла с мужем по пляжу. Шорты и майка промокли насквозь. Ткань прилипла к телу артистки. Она засветила свои прелести на публике. Брюнетка не растерялась. Она оказалась в объятиях своего возлюбленного.

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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится мама двоих детей. А вот Сивова многие до сих пор упрекают за измену, о которой Нюша узнала всего год назад. «Ну какая счастливая», «Ой, как это круто», «Словно кадры из кино», «А вы похудели», «Мокрая майка — как пикантно», «Фигурка хороша», — стали писать фанаты.

Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды

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