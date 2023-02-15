Папа кормит, а мама веселится: Нюша предстала с дочкой и подросшим сыном в домашней обстановке

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не перестает радовать поклонников новыми треками, но у нее был перерыв, так как чуть больше года назад певица снова стала мамой. Она растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона. Артистка с семьей живет в Дубае. Она все чаще там выходит в свет.
На этот раз Нюша решила поделиться домашними кадрами. Она провела время с родными. Певица покривлялась на камеру с дочкой и подросшим сыном. Мальчик растет эмоциональным и уже умеет бегать. А потом муж артистки Игорь Сивов стал кормить наследника с ложечки. У него есть еще двое сыновей от первого брака, поэтому он легко справляется с малышами.
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Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами Нюшу. Другие поразились тому, как подросли дети. Некоторые считают, что мальчик растет копией своего отца.