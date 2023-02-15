Папа кормит, а мама веселится: Нюша предстала с дочкой и подросшим сыном в домашней обстановке

На этот раз Нюша решила поделиться домашними кадрами. Она провела время с родными. Певица покривлялась на камеру с дочкой и подросшим сыном. Мальчик растет эмоциональным и уже умеет бегать. А потом муж артистки Игорь Сивов стал кормить наследника с ложечки. У него есть еще двое сыновей от первого брака, поэтому он легко справляется с малышами.

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