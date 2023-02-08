Светлана Ходченкова «взлетела» на шесте, сразив изящным станом: лишила дара речи фанатов

На этот раз Ходченкова решила поделиться личным кадром. Она устроила танцы на шесте. Актриса облачилась в топик и облегающие шортики. Розовые туфли на каблуке дополняли лук. Она не просто станцевала, а взлетела, держась руками за пилон. Светлана продемонстрировала грацию и тонкий стан во всей красе.

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