Светлана Ходченкова «взлетела» на шесте, сразив изящным станом: лишила дара речи фанатов

Светлана Ходченкова уже много лет снимается в кино. Она отметилась не только в отечественных фильмах, но и в голливудских. Актрису редко можно увидеть на премиях. Она предпочитает посещать светские рауты и премьеры. А вот свободное время блондинка проводит на курортах или на тренировках.
На этот раз Ходченкова решила поделиться личным кадром. Она устроила танцы на шесте. Актриса облачилась в топик и облегающие шортики. Розовые туфли на каблуке дополняли лук. Она не просто станцевала, а взлетела, держась руками за пилон. Светлана продемонстрировала грацию и тонкий стан во всей красе.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит 40-летняя актриса. Многие не подозревали, что она так танцует. «А не страшно? Практически воздушная гимнастка!», «Нет слов», «Как летаете», «Вы такая стройная», «Сколько в вас силы», «Фигура идеальная», «Тут все прекрасно», — стали писать в Сети.