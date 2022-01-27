Как Светлана Ходченкова покорила Голливуд и стала одной из самых востребованных актрис в отечественном кино

Звезда снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, и сегодня ее график по-прежнему расписан на год вперед.

Российская актриса Светлана Ходченкова сделала головокружительную карьеру в кино. На мировой уровень ей помогла выйти работа в Голливуде — она снялась в боевике «Росомаха: Бессмертный» о центральном персонаже комиксов про мутантов, или Людей Икс. Хотя длинноногая красотка легко могла бы состояться и в фэшн-бизнесе.

Светлана Ходченкова: детство, модельный бизнес, образование

Светлана Ходченкова родилась в Москве 21 января 1983 года. Ее родители разошлись, когда дочке исполнилось два годика, и мама с девочкой переехали в Железногорск. Чтобы обеспечить маленькую дочку самым необходимым, мать будущей звезды кино, Татьяна Владимировна бралась за любую работу – ходила на стройку, подрабатывала уборщицей, была дворником. Через некоторое время смогла открыть собственное дело – сколотила строительную бригаду.

Когда дочка подросла, мама отвела ее в модельную школу Дома моды Вячеслава Зайцева. Благодаря этой стороне своей жизни еще школьницей Ходченкова подписала контракт с японским агентством и проработала в Японии полгода, вернувшись домой с огромным гонораром.

Но по окончании школы Светлана избрала для себя иное направление, оставив модельный бизнес. С ее внешностью она смогла бы покорять мировые подиумы и дальше, но, по словам девушки, ей начали поступать непристойные предложения. Для нее такой поворот оказался неприемлемым, и карьеру модели она завершила.

Ходченкова поступила в Институт мировой экономики. Но вскоре перевелась с экономического на рекламный факультет. Только и там Светлане было не по душе. И забрала документы, чтобы испытать судьбу в Щукинском училище. Здесь она прошла конкурс на курс к Михаилу Борисову.

Светлана Ходченкова: карьера

Судьба улыбнулась Светлане Ходченковой еще на первом курсе улыбкой Станислава Говорухина – в 2003 году он заметил статную 20-летнюю студентку и утвердил ее на главную роль в фильме «Благословите женщину». После премьеры Светлана Ходченкова не только проснулась знаменитой, но и была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль.

Следующей в карьере Ходченковой стала работа в сериале «Талисман любви» в 2005 году, а также в фильме Станислава Говорухина «Не хлебом единым». В фильмографии актрисы также появились работы в фильме «Нулевой километр» (2007 г.) Павла Санаева, и трилогии «Любовь в большом городе» (2009-2013 гг.) Марюса Вайсберга.

Примерила Светлана Ходченкова роль Мымры, то есть Людмилы Прокофьевны Калугиной, в фильме «Служебный роман. Наше время» (2011 г.). В том же году актриса исполнила главную роль женщины-детектива в сериале «Метод Лавровой» и его продолжениях.

В 2011 году состоялся голливудский дебют Светланы Ходченковой. Российская кинозвезда снялась в детективе «Шпион, выйди вон!», а после выхода боевика про людей-мутантов «Росомаха: Бессмертный» (2013 г.) о Ходченковой в роли Гадюки узнал весь мир.

По возвращении в Россию карьера Ходченковой получила новый виток. Предложения от режиссеров посыпались как из рога изобилия — красавица оказалась нарасхват. Отсюда у актрисы возник очень плотный график и по несколько кинопроектов в году.

В 2014 году Ходченкова сыграла в фильме «Чемпионы», сериале «Куприн. Яма», комедии «Любит – не любит», многосерийном детективе «Палач». 2015-й принес в копилку роли в фильмах «Кровавая леди Батори», «Гороскоп на удачу», «Воин», 2016-й – съемки в сериалах «Мата Хари» и «Мурка».

В 2017 году новую волну популярности Светлане Ходченковой принесло сотрудничество с группировкой «Ленинград» — она снялась в клипе Сергея Шнурова «Экстаз». В 2019 году за роль в фильме «Довлатов» актриса удостоилась премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль».

В 2018 году в сериале «Домашний арест» Светлана Ходченкова сыграла роль бывшей стриптизерши, ставшей политтехнологом. На экране актриса поразила своим умением танцевать на шесте – ради съемок звезда специально освоила этот вид искусства.

С головой Ходченкова ушла и в фехтование, когда готовилась к съемкам спортивной драмы «На острие». В ленте, появившейся на экранах в 2020 году, Светлана исполнила роль возрастной саблистки Покровской, которой выпал последний шанс взять «золото» на Олимпиаде. Появилась актриса в том же году главной роли в семейной драме «Скажи ей» и в картине Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Выпускница театрального Ходченкова целенаправленно пошла кинематографической дорожкой. Но за карьеру все-таки не раз вышла на подмостки. В репертуаре Независимого театрального проекта есть сразу несколько спектаклей с участием звезды Голливуда: «Госпиталь «Мулен Руж», «Дед Мороз — Мерзавец», «Театр по правилам и без», «История любви».

Светлана Ходченкова: личная жизнь

Первым мужем красавицы-актрисы стал сокурсник по Щукинскому училищу Владимир Яглыч. В статного студента Светлана влюбилась с первого взгляда. И судьба свела их вместе в 2003 году на съемках картины «Тихий московский дворик». Служебный роман перерос в больше чувство – сразу после завершения проекта они поженились, в 2005 году.

Серьезность чувства Ходченкова подтвердила сменой фамилии. Правда, в кино оставалась под девичьей. Поклонники ждали, что звездная пара вот-вот обзаведется потомством, но вместо роддома актеры отправились в загс разводиться. Причина – оба были слишком погружены в работу, времени на семью у них совсем не оставалось.

Следующими отношениями Светланы в 2011 году стал роман с бизнесменом Георгием Петришиным. Донжуан, за плечами которого были трофеи в виде звездных сердечек Анфисы Чеховой, Виктории Дайнеко, Насти Задорожной и других знаменитых красоток, рядом с Ходченковой задержался надолго. И даже решился сделать ей предложение – в 2015 году она сказала «да», но свадьбы так и не произошло, и они скоропостижно расстались.

После разрыва с бизнесменом Ходченковой приписали роман с актером Дмитрием Малашенко. Оба они отвергли слухи, правда, появляться вместе не перестали. А уже в 2018 году блондинка вернулась к экс-бойфренду Петришину – они вместе отдыхали на Бали, но дальше курортного романа дело не продвинулось. В итоге мужчина женился на модели Алесе Кафельниковой и уже воспитывает их общего ребенка.

В 2019 году в СМИ заговорили о романе Ходченковой и продюсера сериала «Домашний арест», барда Семена Слепакова. Актриса оправдывалась тем, что они с Семеном – лишь друзья и партнеры, ничего больше. Тем не менее, именно Ходченкову до сих пор винят в разводе Слепакова с женой.

А в 2020 году Ходченкова блеснула помолвочным кольцом на том самом пальце, когда появилась на вручении награды «Золотой орел». В Сети выяснили, что ее жених — предприниматель Павел Манченко. Дата свадьбы пока не озвучена.

Светлана Ходченкова: внешность, диеты

Длинноногая Ходченкова в своей дебютной киноленте была обладательницей довольно пышных форм. И после фильма смогла сильно похудеть. Она очень сильно пересмотрела свое питание, отказавшись от калорийной и вредной пищи. Предпочтение звезда с того времени отдает отварным или приготовленным на пару блюдам, а также следит за балансом белков, жиров и углеводов.

Старается красотка есть мелкими порциями, из-за чего количество приемов ее пищи достигает 8 раз. Кроме того, важную роль в своем рационе она отводит воде – живительную влагу она потребляет до 2 литров в день.

Сейчас Светлана Ходченкова при росте 197 см весит 53 кг. Поддерживает себя в форме красотка занятиями на шесте – она не перестала брать уроки пол-дэнса, благодаря которому подтянула фигуру и сделала свои формы еще рельефнее.

Светлана Ходченкова: откровенные фото

Для февральского номера журнала Tatler в 2022 году Светлана Ходченкова снялась топлесс. Это не первая ее горячая фотосессия – еще будучи замужем за Яглычем, актриса украсила собой Playboy.

Да и во время пляжного отпуска Ходченкова не скупится на снимки в бикини и без. Подписчики каждый раз одаривают любимицу лестными эпитетами за столь щедрый контент.

Светлана Ходченкова сегодня

Осенью 2021 года на экраны вышел фильм Алексея Германа-младшего «Дело» с участием Светланы Ходченковой. Он был представлен на Каннском кинофестивале в конкурсе «Особый взгляд», а также поучаствовал в Международном кинофестивале в Карловых Варах.

В настоящее время Ходченкова задействована в многосерийном проекте «Анна К» для платформы Netflix по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Это будет современная история со Светланой в главной роли. Ее мужа Алексея Каренина в картине сыграет Федор Бондарчук.

А в конце 2021 года Ходченкова занялась балетом. «Мечты сбываются», — написала она, опубликовав в Instagram снимок с труппой в пачках и хореографом. Оказалось, что встать на пуанты ей потребовалось ради рекламных съемок.

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