Ходченкова в боди обнажила свой упругий тыл на пилоне: провокационно нагнулась, сверкнув «орехом»

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Ходченкова. На этот раз она устроила танцы на пилоне. Актриса облачилась в черное боди, а вот шорты надевать не стала. Артистка игриво выставила напоказ свой тыл. Она показала безупречную фигуру, танцуя на шесте. Светлана уже несколько лет занимается полдэнсом.

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