Ходченкова в боди обнажила свой упругий тыл на пилоне: провокационно нагнулась, сверкнув «орехом»

Светлана Ходченкова уже давно снимается в кино. Она даже снималась в голливудских фильмах. Актриса стала одной из самых успешных в России. Примечательно, что она недавно отметила свое 40-летие. Артистка отдохнула на Мальдивах, где то и дело щеголяла в купальнике. А на днях звезда вернулась в Москву.
Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Ходченкова. На этот раз она устроила танцы на пилоне. Актриса облачилась в черное боди, а вот шорты надевать не стала. Артистка игриво выставила напоказ свой тыл. Она показала безупречную фигуру, танцуя на шесте. Светлана уже несколько лет занимается полдэнсом.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники снова были сражены тем, как выглядит артистка. «Идеальная», «Какие шикарные ноги», «Вы отлично выглядите», «Просто слов нет», «Это трудоемкие танцы», «Какая вы лань», «Очень хороша», «Можно уже выступать на сцене», «И как у вас нет мужчины с такими данными», «Все обалдели», — стали писать в Сети.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды