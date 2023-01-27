Ангельски хороша: Ходченкова приспустила платье, блеснув точеной фигурой в блестящем лифе

Светлана Ходченкова уже много лет снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Блондинка даже успела сняться в голливудском фильме. Она обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Артистка зачастую облачается в женственные наряды. Поклонники удивляются тому, что звезда не замужем.
На этот раз Светлана отправилась на Мальдивы. Там она отпраздновала свое 40-летие. Актриса без стеснения делится кадрами, на которых позирует в бикини. А вот на этот раз она вышла на пляж в прозрачном платье. Ходченкова приспустила наряд показав свои формы в блестящем лифе. Звезда также не скрыла трусики.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Светлана. Многие не поверили, что в 40 лет можно обладать такой фигурой. «Очень красиво», «Волшебная», «Просто ангел», «Вы словно пришли из сказки», «Точеная фигура», «Какая красотка», «Фигура без изъяны», «Словно ангел явился», «Слов нет! Один восторг», — прокомментировали кадры подписчики.