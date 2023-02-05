Баюкала колыбельной Мира: растрепанную Тодоренко подловили в гримерке с крохой-сыном на руках

Регина Тодоренко работает на телевидении. Она не скрывает, что хочет также активно играть в кино. В прошлом году Регина снова стала мамой. Это не помешало ей продолжить сниматься в ряде проектов и даже кататься в шоу «Ледниковый период». Зачастую звезда брала с собой сыновей: Михаила и Мира, которому недавно исполнилось 6 месяцев.
Вот уже несколько недель Тодоренко с детьми отдыхает на Мальдивах. А в это время в России показали финал «Ледникового периода». Она в честь такого события показала закулисные кадры. Ее засняли в гримерке, когда артистка без укладки и макияжа нянчила своего младшего сына. Она держала малыша на руках и пела ему песенку.
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Поклонники заметили, что у мальчика отрастили волосы. Многие осыпали комплиментами вокал телеведущей. К слову, недавно Регина перестала скрывать лицо малыша. Пользователи Сети решили, что он копия отца, а вот глаза, как у мамы.