Баюкала колыбельной Мира: растрепанную Тодоренко подловили в гримерке с крохой-сыном на руках

Вот уже несколько недель Тодоренко с детьми отдыхает на Мальдивах. А в это время в России показали финал «Ледникового периода». Она в честь такого события показала закулисные кадры. Ее засняли в гримерке, когда артистка без укладки и макияжа нянчила своего младшего сына. Она держала малыша на руках и пела ему песенку.

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