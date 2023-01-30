Тодоренко запечатлелась на яхте с сыновьями: покормила Мира грудью у всех на глазах (фото)

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды

Телеведущая предстала на отдыхе в повседневном образе и без макияжа. Однако ее подвергли критике.

Регина Тодоренко давно стала знаменитостью. Она работает на телевидении, снимается в разных проектах. А в прошлом году артистка снова стала мамой. У нее прибавилось хлопот. Недавно она отправилась в отпуск с двумя детьми. А вот муж Влад Топалов не составил ей компанию. Это не мешает ей наслаждаться отдыхом. 

Накануне Регина решила прислушаться к сыну Михаилу, который захотел порыбачить. Они отправились на яхте в океан. Младшего сына Мира телеведущая тоже взяла на борт. И пока наследник вытягивал рыбу из воды, она радовалась его улову.

Тодоренко была без макияжа и в одной рубашке. Она оголила свои прелести. Более того, звезда решила покормить грудью шестимесячного малыша, хотя на борту были мужчины. 

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Регина Тодоренко с сыновьями. Фото: соцсети звезды

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Многие осудили телеведущую, которая кормит малыша на публике. Другие похвалили ее за заботу и внимательность к детям. «Ну зачем в такой интимный момент фоткаться?», «Регина, у вас нет никакой скромности», «Вашим сыновьям повезло с мамой», «Балуете вы их сильно», — стали писать в Сети подписчики.

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