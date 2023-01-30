Тодоренко запечатлелась на яхте с сыновьями: покормила Мира грудью у всех на глазах (фото)

Накануне Регина решила прислушаться к сыну Михаилу, который захотел порыбачить. Они отправились на яхте в океан. Младшего сына Мира телеведущая тоже взяла на борт. И пока наследник вытягивал рыбу из воды, она радовалась его улову.

Тодоренко была без макияжа и в одной рубашке. Она оголила свои прелести. Более того, звезда решила покормить грудью шестимесячного малыша, хотя на борту были мужчины.

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