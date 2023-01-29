«Новая «ВИА-Гра»: Агата Муцениеце устроила зажигательные танцы на квартирнике, повиляв бедрами

Агата Муцениеце уже много лет играет в кино. Она недавно снялась в фильме «Честный развод-2» с Александром Робаком. После расставания с Павлом Прилучным у актрисы прибавилось предложений по съемкам. Она также похудела и стала чаще облачаться в платья. Недавно звезда даже заинтриговала всех поцелуем с Давой.
Еще недавно Агата отдыхала с семьей в Дубае. Но теперь актриса вернулась в Москву. Она смогла провести вечер с подругами. Артистка не стала наряжаться, надев лосины и свитер морковного цвета. Даже от макияжа Муцениеце отказалась. Она пришла на квартирник, где выступили музыканты.
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Муцениеце пустилась в пляс. Она устроила соблазнительные танцы, затмив всех на танцполе. Актриса виляла бедрами и гладила себя руками.
«Новая «ВИА-Гра», – заявила Агата.
Она до поздней ночи веселилась с подругами, а потом продолжила петь в машине. Поклонники восхитились тем, как актриса отрывается. Многие также посчитали, что в браке она не позволяла себе так отдыхать.