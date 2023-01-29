«Новая «ВИА-Гра»: Агата Муцениеце устроила зажигательные танцы на квартирнике, повиляв бедрами

Еще недавно Агата отдыхала с семьей в Дубае. Но теперь актриса вернулась в Москву. Она смогла провести вечер с подругами. Артистка не стала наряжаться, надев лосины и свитер морковного цвета. Даже от макияжа Муцениеце отказалась. Она пришла на квартирник, где выступили музыканты.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Муцениеце пустилась в пляс. Она устроила соблазнительные танцы, затмив всех на танцполе. Актриса виляла бедрами и гладила себя руками.