«Все серьезно»: Агата Муцениеце страстно поцеловалась с Давой (видео)

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. В свои 33 года она успела сыграть десятки ролей. А после развода с Павлом Прилучным она также вела шоу «Голос. Дети». Артистка следит за фигурой, появляется на красных дорожках. При этом она растит сына Тмофея и дочку Мию. Лишь личную жизнь звезда пока не устроила.
Однако недавно Агата предстала на кадрах с Давидом Манукяном, которого многие знают под ником Дава. Блогер раньше строил отношения с Ольгой Бузовой, но они расстались. Оказалось, что актриса снялась в его клипе на новый трек «По барабану». 26 января состоялась премьера, которая всех удивила. Муцениеце в кадре страстно поцеловалась с певцом.
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Поклонники признались, что Агата лишила их дара речи. Одним советуют ей присмотреться к молодому артисту. А другие считают, что ей не стоит наступать на одни и те же грабли, что и Бузова.
«Все серьезно, клип уже вышел на трек «По барабану», – написала звезда.