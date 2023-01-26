«Все серьезно»: Агата Муцениеце страстно поцеловалась с Давой (видео)

Однако недавно Агата предстала на кадрах с Давидом Манукяном, которого многие знают под ником Дава. Блогер раньше строил отношения с Ольгой Бузовой, но они расстались. Оказалось, что актриса снялась в его клипе на новый трек «По барабану». 26 января состоялась премьера, которая всех удивила. Муцениеце в кадре страстно поцеловалась с певцом.

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