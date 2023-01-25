Ходченкова скинула рубашку, обнажив свои прелести: стринги едва прикрыли «булочки»

Светлана Ходченкова уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке много ярких ролей. Она обладает стройной фигурой и эффектной внешностью. Ей довелось работать со многими именитыми артистами. А вот замуж блондинка идти не торопится. Она скрывает личную жизнь. Недавно звезда отметила свое 40-летие на Мальдивах.
На этот раз Ходченкова решила поделиться кадрами из отпуска. Она покрасовалась в рубашке на пляже. Актриса была без юбки, оголив прелести фигуры. А потом она решила позировать топлес. Лишь стринги едва прикрыли ее зону бикини. Ходченкова предпочитает накладывать фильтры на фото, делает кадры контрастными.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Светлана. Многие с трудом поверили, что ей уже 40 лет. Ее осыпали комплиментами.
«Ого, какая вы смелая», «Фигура просто бесподобная», «Вот это нимфа», «Просто слов нет», «Даже такие кадры не пошло выглядят! Фигура эстетичная», «Булочки уже загорели?», «Хорошо», — стали писать в Сети.
Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды