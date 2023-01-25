Ходченкова скинула рубашку, обнажив свои прелести: стринги едва прикрыли «булочки»

На этот раз Ходченкова решила поделиться кадрами из отпуска. Она покрасовалась в рубашке на пляже. Актриса была без юбки, оголив прелести фигуры. А потом она решила позировать топлес. Лишь стринги едва прикрыли ее зону бикини. Ходченкова предпочитает накладывать фильтры на фото, делает кадры контрастными.

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