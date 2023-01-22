В 40 лет конфетка: Светлана Ходченкова показала идеальную фигуру в купальнике в день рождения

А 21 января Светлана отметила свой день рождения. Она уехала из страны и поделилась кадрами с курорта. Актриса не постеснялась оголиться фигуру на пляже. Для нее надули множество шариков. Блондинка в розовом мини-бикини показала идеальные формы. Ее волосы были влажные после моря. Ходченкова показала, что и в 40 лет сохранила фигуру.

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