В 40 лет конфетка: Светлана Ходченкова показала идеальную фигуру в купальнике в день рождения

Светлана Ходченкова давно стала знаменитой актрисой. В ее копилке десятки ролей, в том числе в Голливуде. Она оберегает от всех личную жизнь. Поклонники удивляются тому, что актриса не замужем. Однако она порой появляется на красных дорожках, а также регулярно танцует на пилоне, так как это ее увлечение.
А 21 января Светлана отметила свой день рождения. Она уехала из страны и поделилась кадрами с курорта. Актриса не постеснялась оголиться фигуру на пляже. Для нее надули множество шариков. Блондинка в розовом мини-бикини показала идеальные формы. Ее волосы были влажные после моря. Ходченкова показала, что и в 40 лет сохранила фигуру.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг. Многие осыпали ее комплиментами. Многие желают звезде новых ярких ролей. «Ну идеальная», «Просто лучшая картина», «Надеюсь, вы там с возлюбленным», «До чего прекрасная», «А что нужно еще в 40 лет», «Просто богиня», «Сногсшибательная», — стали писать подписчики.