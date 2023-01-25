Женатым не смотреть: Муцениеце оголила знойные формы в бассейне, подставив солнцу упругий «поплавок»

Примечательно, что Агата устроила себе отпуск в Дубае. Она провела время с сестрой и подружками. Пока дети играли, актриса наслаждалась солнечными ваннами. Каждый день она красуется в купальнике. На этот раз Муцениеце засняли в бассейне. Она подплыла к бортику, оголив свои ягодицы. Бикини намокло и прилипло к ее упругим формам.

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