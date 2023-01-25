Женатым не смотреть: Муцениеце оголила знойные формы в бассейне, подставив солнцу упругий «поплавок»

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Каждый год она снимается в новых проектах. Многие ее знают по таким картинам, как «Тобол», «Честный развод». Почти три года назад артистка рассталась с Павлом Прилучным. Если первое время она переживала, то теперь звезда похудела и стала еще более уверенной в себе.
Примечательно, что Агата устроила себе отпуск в Дубае. Она провела время с сестрой и подружками. Пока дети играли, актриса наслаждалась солнечными ваннами. Каждый день она красуется в купальнике. На этот раз Муцениеце засняли в бассейне. Она подплыла к бортику, оголив свои ягодицы. Бикини намокло и прилипло к ее упругим формам.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Агата многих лишила дара речи красотой своей фигуры. «Ох, какой вид». «Хороший поплавок, не тонет», «Ой, какие персики», «Женатые должны выйти из чата», «Вот как надо себе парня цеплять», «Просто аппетитные булочки румянятся», «Какая вы бесподобная», «Русалка», — стали писать подписчики.