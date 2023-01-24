Агата Муцениеце показала, как стринги впились в мякоть: оголила трепетные чресла на пляже

На этот раз Агата без стеснения делится кадрами с пляжа. Она поправилась, но не боится оголять прелести в мини-бикини. Певица предпочитает заниматься спортом даже на отдыхе. На этот раз она покрасовалась в нюдовом бикини на побережье. Муцениеце показала свои формы во всей красе. Она не стала скрывать, что втягивает живот.

«Три килограмма лишних. Сейчас, надеюсь, уже два. Видите, живот втягиваю», — поделилась звезда.

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