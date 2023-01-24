Агата Муцениеце показала, как стринги впились в мякоть: оголила трепетные чресла на пляже

Агата Муцениеце давно строит карьеру в кино. В ее копилке множество ярких ролей. После развода с Павлом Прилучным ее популярность выросла. Она стала еще больше сниматься и вести передачи. При этом актриса растит двоих детей. А вот теперь она уехала в Дубай, где наслаждается отпуском с родными.
На этот раз Агата без стеснения делится кадрами с пляжа. Она поправилась, но не боится оголять прелести в мини-бикини. Певица предпочитает заниматься спортом даже на отдыхе. На этот раз она покрасовалась в нюдовом бикини на побережье. Муцениеце показала свои формы во всей красе. Она не стала скрывать, что втягивает живот.
«Три килограмма лишних. Сейчас, надеюсь, уже два. Видите, живот втягиваю», — поделилась звезда.
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Поклонники восхитились видами ее точеной фигуры. Ей удалось впечатлить даже хейтеров.
«Ой, что за красотка», «Декольте — загляденье», «Вау, животик хороший», «Прям фигурка потрясающая», «А трусики впились в бедра!», «Хорошо, оставьте нам свои формы», — стали писать пользователи Сети.