Красиво утерла нос Прилучному: Муцениеце в нюдовом бикини оголила «сочные» прелести на пляже, говоря о личном

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она 8 лет была в браке с Павлом Прилучным. Однако в 2020 году они неожиданно расстались. Актриса призналась, что ее жизнь с мужем была порой очень угнетающей. А звезда сериала «Мажор» даже поднимал на нее руку. С тех пор артистка больше не делится подробностями личной жизни.
На этот раз Агата уехала в Дубай. Она провела большую часть отпуска с родными. А теперь актриса наслаждается теплой погодой только с детьми. Очередное утро она встретила на пляже, где нежилась в мини-бикини нюдового цвета. Муцениеце спросили поклонники о том, кусает ли она локти по бывшему мужу и почему все еще одинока. В ответ звезда оголила прелести фигуры.
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«Ребят, у меня никогда в жизни не было цели быть с мужиком! Это странная цель. У русских женщин это распространено — быть при мужике. Девочки, надо быть собой, любить себя. Столько в мире интересного, помимо мужиков. Если я встречу свою любовь, то я буду счастлива. Но я вообще не переживаю по этому поводу», — похвасталась Агата.