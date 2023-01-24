Муцениеце в прозрачном комбинезоне блеснула изящными формами: Дава страстно схватил за тонкий стан (фото)

В минувшем году Прилучный сыграл свадьбу с новой избранницей — Зепюр Брутян. Его экс-жена удивилась и даже сожалела, что ее на праздник не позвали. Она, в свою очередь, не говорит о личной жизни. Ранее Агате приписывали роман с Владимиром Селивановым. А недавно она провела время с Давой.

Актриса снялась в новом клипе блогера, заинтриговав поклонников. А 24 января он выложил пикантные фото, на которых обнимает Муцениеце за талию. При этом она предстала в прозрачном кружевном комбинезоне.

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