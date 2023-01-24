Муцениеце в прозрачном комбинезоне блеснула изящными формами: Дава страстно схватил за тонкий стан (фото)

Агата Муцениеце снялась во многих фильмах. Поклонники следят за ней с дебюта в сериале «Закрытая школа». Она восемь лет прожила в браке с коллегой Павлом Прилучным. Долгое время их считали идеальной парой, но в 2020 году они развелись. Актриса осталась одна с двумя детьми. Теперь она не торопится снова выходить замуж.
В минувшем году Прилучный сыграл свадьбу с новой избранницей — Зепюр Брутян. Его экс-жена удивилась и даже сожалела, что ее на праздник не позвали. Она, в свою очередь, не говорит о личной жизни. Ранее Агате приписывали роман с Владимиром Селивановым. А недавно она провела время с Давой.
Актриса снялась в новом клипе блогера, заинтриговав поклонников. А 24 января он выложил пикантные фото, на которых обнимает Муцениеце за талию. При этом она предстала в прозрачном кружевном комбинезоне.
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Агата Муцениеце и Дава. Фото: соцсети звезды
«Клип, который вы никогда не дождетесь, выйдет 26 января, приятного просмотра», — написал блогер.
Поклонники были восхищены фигурой артистки. Многие отметили, что после развода она похорошела. Другие уже просят, чтобы Агата присмотрелась к бывшему бойфренду Ольги Бузовой. Многие считают, что из них получилась бы отличная пара.