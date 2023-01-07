«Иван с зайкой»: Подольская показала, как двухлетний сын в пуховике и шапке с помпоном пришел на ледовое шоу

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже давно выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. Певица преуспела и в личной жизни. Она больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым, которому подарил двоих сыновей: Артемия и Ивана.
На этот раз Наталья посвятила каникулы семье. Она уже ездила в лес с сыновьями и каталась с горки. А на днях певица решила сводить наследников на ледовое шоу «Снежная Королева». В соцсетях она выложила видео, на котором двухлетний Ваня в пуховике и шапке с помпоном идет по залу. В руках он держит плюшевого кролика и пытается поспеть за братом.
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«Иван, ты куда идешь? Ты на шоу идешь? ты плетешься сзади, Вань?» – спрашивала Подольская.
«Иван с зайкой и Тема пришли на представление», – поянила она.
Поклонники восхитились улыбчивым сыном Преснякова. Многие отметили, что у него мамины глаза. Другие заметили, что Артемий позировать для мамы не хотел. Мальчик часто запрещает ей себя снимать.