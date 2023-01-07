«Иван с зайкой»: Подольская показала, как двухлетний сын в пуховике и шапке с помпоном пришел на ледовое шоу

На этот раз Наталья посвятила каникулы семье. Она уже ездила в лес с сыновьями и каталась с горки. А на днях певица решила сводить наследников на ледовое шоу «Снежная Королева». В соцсетях она выложила видео, на котором двухлетний Ваня в пуховике и шапке с помпоном идет по залу. В руках он держит плюшевого кролика и пытается поспеть за братом.

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