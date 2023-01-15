Оливия с синими волосами, как русалка: Топурия запечатлелась с подросшей дочкой на Бали

Кети Топурия много лет выступает на сцене. Она больше 15 лет назад стала солисткой группы «А’Студио». У нее появились миллионы поклонников. Артистка покорила их не только вокалом, но и чувством стиля. После развода с первым мужем Львом Гейхманом она долго не могла найти любовь. Но теперь звезда счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым.
Недавно Кети улетела отдыхать с семьей. Она проводит время на Бали с сыном Адамом, которому скоро исполнится два года. А также певица взяла с собой и дочку от первого брака Оливию. На этот раз она выложила фото, на котором предстала в одной футболке. Топурия позировала на побережье с наследницей, которая успела загореть. Девочка сделала себе афрокосы с синими прядями.
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Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимком. Многие поразились тому, как выросла наследница Топурии. «Какая красавица — доча», «Две девочки-подружки», «Такие загорелые», «Очень похожа на маму», «Оливия такая озорная», «Какая прическа стильная», «Ой, прям русалочка», «Как же вы похожи», — стали писать пользователи Сети.