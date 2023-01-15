Оливия с синими волосами, как русалка: Топурия запечатлелась с подросшей дочкой на Бали

Недавно Кети улетела отдыхать с семьей. Она проводит время на Бали с сыном Адамом, которому скоро исполнится два года. А также певица взяла с собой и дочку от первого брака Оливию. На этот раз она выложила фото, на котором предстала в одной футболке. Топурия позировала на побережье с наследницей, которая успела загореть. Девочка сделала себе афрокосы с синими прядями.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».