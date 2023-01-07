С акцентом на изящные щиколотки: Кети Топурия в шелковом платье цвета Барби вышла на променад в Дубае

Недавно Кети устроила отпуск. Она проводит праздники в ОАЭ. Ранее певица показала подросшую дочку Оливию в пышном платье. По всей видимости, с ней на курорте находится и сын Адам. На этот раз сама певица решила выйти на променад. Она облачилась в шелковое платье цвета Барби и босоножки на шпильке. Топурия подчеркнула свои изящные щиколотки. В руках у нее была сумка в форме шара.

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