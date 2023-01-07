С акцентом на изящные щиколотки: Кети Топурия в шелковом платье цвета Барби вышла на променад в Дубае

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться не только большим количеством хитов, но и особенным тембром голоса. А многие поклонники считают ее иконой стиля. Певица предпочитает выступать в ярких и необычных нарядах. В обычной жизни звезду сразу можно заменить на улице.
Недавно Кети устроила отпуск. Она проводит праздники в ОАЭ. Ранее певица показала подросшую дочку Оливию в пышном платье. По всей видимости, с ней на курорте находится и сын Адам. На этот раз сама певица решила выйти на променад. Она облачилась в шелковое платье цвета Барби и босоножки на шпильке. Топурия подчеркнула свои изящные щиколотки. В руках у нее была сумка в форме шара.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в свои 36 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну словно барби ожила», «Какая красотка», «Платье невероятное», «На вашей фигуре все сидит идеально», «Ну что за роскошная фигура», «Кети, нельзя быть такой идеальной», «Просто слов нет! Богиня», — стали писать подписчики.