Даже похожи друг на друга: Кети Топурия отметилась в ресторане в обнимку с мужем-дипломатом

На этот раз Топурия продуктивно проводит декабрь. Она участвует в съемках новогодних шоу и концертов. Артистка при этом успела нарядить елку и не раз показывала своих подросших наследников.

А вот 22 декабря певица отметилась в ресторане с мужем-дипломатом. Если обычно она облачается в модные платья, то на этот раз Кети была в уютной водолазке. Она прильнула к Деньгову.

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