Уже такой большой: Кети Топурия поделилась умилительными кадрами с подросшим сыном от мужа-дипломата

Недавно Топурия отправилась в отпуск. Она проводит время на Бали с семьей. На днях певица в мини-юбке прогулялась по острову. Как оказалось, она наслаждается теплой погодой с детьми. 11 января артистка засняла своего подросшего сына. На фото Кети в платье цвета хаки обнимает Адама, который смотрел на маму.

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