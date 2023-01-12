Похвасталась результатом: Нюша раскрыла простой способ избавления от дряблого живота после родов

Так как Нюша публичная личность, для нее важно хорошо выглядеть. Спустя 6 месяцев после родов она уже стала ходить на массаж, а также к косметологу, чтобы избавиться от выпирающего дряблого живота. Более того, после родов у нее появились растяжки. Артистка была готова пробовать современные способы для возвращения в форму.

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