Похвасталась результатом: Нюша раскрыла простой способ избавления от дряблого живота после родов

Нюша уже много лет выступает на сцене. Однако за последние годы ее жизнь изменилась. Певица успела дважды стать мамой. У нее растет четырехлетняя дочка Серафима-Симба, а также сын Саффрон, которому недавно исполнился один год. Артистка после вторых родов долго возвращалась в форму.
Так как Нюша публичная личность, для нее важно хорошо выглядеть. Спустя 6 месяцев после родов она уже стала ходить на массаж, а также к косметологу, чтобы избавиться от выпирающего дряблого живота. Более того, после родов у нее появились растяжки. Артистка была готова пробовать современные способы для возвращения в форму.
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И несколько месяцев Нюша ходила с плосками на животе. Как оказалось, она решила делать тейпирование. Певица пояснила, что так восстанавливает тело. Однако мало кто пользуется тейпами для живота. Но оказалось, что это достаточно действенный способ. Однако артистка призналась, что не обошлось и без спорта.
Нюша. Фото: соцсети звезды
Уже спустя год после родов Нюша похвасталась фигурой. Она показала, что живот ушел. Для сайта Teleprogramma.pro подробнее о тейпах и плюсах тейпирования рассказала пластический хирург Надежда Петраш.
«Тейпирование может уменьшить отёк ,который в любом случае присутствует в связи с гормональными изменениями и немного сократить кожный лоскут, LPG массаж также усилит процессы регенерации, уменьшит отек и заставит работать мышечный каркас, улучшение кровотока в микроциркуляторном русле способствует скорейшему восстановлению.
Конечно все зависит от наших усилий и комплекс упражнений на мышцы брюшного пресса как до родов, специальные упражнения во время и после, хорошая база для восстановления.
Из косметологических процедур при наличии растяжек, лазерная шлифовка, коллагено терапия, мезонити все способствует улучшению структуры кожи. Все косметологические процедуры проводят при завершении кормления.
Если все таки изменения достаточно выраженные, то через полгода минимум после прекращения кормления можно сделать абдоминопластика с вшиванием апоневроза – при необходимости и вернуть плоский животик», – рассказала специалист.
Справка Teleprogramma.pro:
Надежда Петраш – пластический хирург. Она также косметолог и дерматовенеролог. У Надежды стаж 22 года. Она сертифицированный тренер нитевого лифтинга, разработчик авторских методик.
Надежда Петраш. Фото: Teleprogramma.pro