Голубоглазый блондин: Нюша засняла годовалого сына с его папой, братом и сестрой на отдыхе в Дубае

Примечательно, что Нюша не так давно приезжала в Москву. Она успела посетить красные дорожки и отметилась в на светских раутах. Но Новый год встретила уже с семьей в Дубае. Певица теперь живет в жаркой стране. 9 января она решила показать, как проводит время с детьми. Артистка засняла, как муж нянчит младшего сына. Мальчик уже знает свое имя и сразу смотрит на маму, когда она его зовет.

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