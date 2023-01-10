Голубоглазый блондин: Нюша засняла годовалого сына с его папой, братом и сестрой на отдыхе в Дубае

Нюша знакома многим в России, так как выступает на сцене с юных лет. Певица выпустила большое количество хитов. Но вот уже несколько лет она посвящает себя семье. После рождения сына Саффрона на год артистка поставила творчество на паузу, но теперь готовится выпустить новый трек. Однако не спешит фанатов радовать премьерой.
Примечательно, что Нюша не так давно приезжала в Москву. Она успела посетить красные дорожки и отметилась в на светских раутах. Но Новый год встретила уже с семьей в Дубае. Певица теперь живет в жаркой стране. 9 января она решила показать, как проводит время с детьми. Артистка засняла, как муж нянчит младшего сына. Мальчик уже знает свое имя и сразу смотрит на маму, когда она его зовет.
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А на других кадрах кроху окружили сестра Серафима-Сима и старший брат. Напомним, что у мужа звезды Игоря Сивова есть двое сыновей от первой жены. Нюша смогла найти общий язык с пасынками.
«В последние дни мы активно проводим время с детками. Всем привет от Саффроши», – написала певица.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что мальчик очень похож на своего отца. Саффрон растет блондином с голубыми глазами.
Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды