«А как еще одеваться на пляж?»: 67-летняя Долина в крохотных шортах сразила поклонников фигурой

На новогодние каникулы Долина уехала с дочкой и внучкой на Мальдивы. На днях она покрасовалась на пляже в футболке и джинсовых мини-шортах. Она подчеркнула свои стройные ноги. Певица выбрала смелую длину. Ее лук дополняли бандана и поясная сумка.

Артистка похвасталась загаром. Однако некоторые поклонники подвергли ее критике за наряд. Звезду обвинили в том, что она одевается не по возрасту. При этом многие пришли в восторг от ее фигуры.

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