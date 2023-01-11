«А как еще одеваться на пляж?»: 67-летняя Долина в крохотных шортах сразила поклонников фигурой

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она не скрывает, что следит за модой и любит экспериментировать. Певица часто выступает с молодыми исполнителями. За последние два года она сменила гардероб и теперь часто удивляет коллег яркими образами. В 67 лет звезда не боится подчеркивать свои достоинства, щеголяя в мини.
На новогодние каникулы Долина уехала с дочкой и внучкой на Мальдивы. На днях она покрасовалась на пляже в футболке и джинсовых мини-шортах. Она подчеркнула свои стройные ноги. Певица выбрала смелую длину. Ее лук дополняли бандана и поясная сумка.
Артистка похвасталась загаром. Однако некоторые поклонники подвергли ее критике за наряд. Звезду обвинили в том, что она одевается не по возрасту. При этом многие пришли в восторг от ее фигуры.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Сама Долина отметила, что не собирается одеваться как бабушка, так как выглядит на 35 лет. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. Он встал на сторону певицы.
«Из одежды шорты и футболка, из аксессуаров бандана и поясная сумка. А как еще одеваться на пляж?
Здесь нельзя говорить о колористике образа или сочетаемости предметов гардероба, так как образа нет. Это просто одежда, просто для прогулки по пляжу.
На отдыхе, особенно если это пляжный отдых, человек может носить то, в чем ему комфортно. Даже если это короткие шорты в 60+, и даже если ноги не такие стройные, как у Долиной, и вообще даже если эти шорты мятые», – сказал эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro