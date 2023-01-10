Ресницы наклеивают, седину скрывают хитростью: как на самом деле выглядит 67-летняя Лариса Долина без грима

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она многим знакома еще благодаря хиту «Погода в доме». Однако певица не перестает давать концерты, записывать фиты с молодыми исполнителями и сниматься в телевизионных шоу. В последние два года она удивляет публику своей стройностью и моложавым видом.
Примечательно, что Долина в 67 лет позволяет себе носить короткие платья и шорты. Порой пользователи Сети ее критикуют за наряды не по возрасту. Однако певица отметила, что выглядит на 35 лет и может носить любые наряды, так как не выглядит как бабушка.
В Сети оказались кадры, на которых Лариса Александровна готовится к концертам. В гримерке она предстала без макияжа и с тонкими волосами с сединой у корней. На ее лице были морщинки. Парикмахеры сделали ей начос, чтобы придать объема и скрыть седину А визажист наложила грим, наклеила ресницы, омолодив звезду.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Также спортивный костюм Долина сменила на мерцающее платье на запах, которое стройнит. Высокие сапоги с блестками подчеркнули ее ноги. Певице сделали макияж с алой помадой. Многие поразились тому, как звезда выглядит на самом деле. «Вот это перевоплощение», «Ох, вот это магия», «Макияж это сила», «Ой, седая, морщинки. Хорошо, что ухаживаете за собой», — стали писать в Сети.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды