67-летняя Долина в прозрачной тунике засветила неидеальную фигуру на Мальдивах: ножки стройные, а живот торчит

После Нового года Лариса Александровна устроила себе отпуск. Она вместе с дочкой и внучкой прилетала на Мальдивы. Певица уже успела раззадорив фанатов не только устроив танцы в мини-платье, но и щегольнув в мини-шортах.

А вот 10 января артистка поделилась пляжным фото. Она надела поверх купальника прозрачную тунику. Долина предстала без макияжа и с распущенными волосами. Она продемонстрировала стройные ноги, но не скрыла живот.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».