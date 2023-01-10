67-летняя Долина в прозрачной тунике засветила неидеальную фигуру на Мальдивах: ножки стройные, а живот торчит

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она продолжает выпускать новые песни и даже записывает фиты с молодыми исполнителями. Артистка всегда уделяла особое внимание внешности. Два года назад она смогла феноменально похудеть. Звезда сразу сменила гардероб. Она теперь не боится подчеркивать свои достоинства.
После Нового года Лариса Александровна устроила себе отпуск. Она вместе с дочкой и внучкой прилетала на Мальдивы. Певица уже успела раззадорив фанатов не только устроив танцы в мини-платье, но и щегольнув в мини-шортах.
А вот 10 января артистка поделилась пляжным фото. Она надела поверх купальника прозрачную тунику. Долина предстала без макияжа и с распущенными волосами. Она продемонстрировала стройные ноги, но не скрыла живот.
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Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в свои годы. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же вы замечательно выглядите и передаете свой кайф от отдыха!», «Ах какая женщина, какая красивая!», «Вы так бомбезно выглядите», «Все же в 67 сложно избавиться от живота», «Сияете, отдых вам пошел на пользу», — прокомментировали пост подписчики.