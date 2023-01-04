Валя Карнавал в крохотном бикини обнажила свои «аппетитки» на отдыхе: свела мужчин с ума шаровидной грудью

На этот раз Валя улетела на отдых с женихом. Она решила выложить пикантное фото. Блогерша покрасовалась в купальнике цвета Барби. Она похвасталась плоским животом и своим пышным бюстом без пуш-ап. Блондинка показала все свои прелести на камеру. Она не так давно похудела, поэтому без стеснения оголила свои формы.

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