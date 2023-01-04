Валя Карнавал в крохотном бикини обнажила свои «аппетитки» на отдыхе: свела мужчин с ума шаровидной грудью

Валя Карнавал за последние несколько лет стала популярна в соцсетях. Она не только блогер, но и певицы. Ее приглашали на «Песню года» и «Новую волну». Блондинка не боится экспериментировать со стилем. И хоть недавно она начала готовиться к свадьбе с Сашей Стоуном, ее образы не стали менее скромными.
На этот раз Валя улетела на отдых с женихом. Она решила выложить пикантное фото. Блогерша покрасовалась в купальнике цвета Барби. Она похвасталась плоским животом и своим пышным бюстом без пуш-ап. Блондинка показала все свои прелести на камеру. Она не так давно похудела, поэтому без стеснения оголила свои формы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети были ошеломлены увиденным. Валя лишила дара речи мужчин. «Ну как можно быть такой красивой», «Фигура с роскошными изгибами», «Хороша со всех сторон», «Ой, вот это куколка», «А так законно ходить?», «Все изошлись слюнками», — стали писать подписчики.