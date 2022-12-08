Валя Карнавал обнажила свои увесистые «дыньки» в смелом декольте: вид не для слабонервных (горячее фото)

Валя Карнавал уже давно стала популярной в соцсетях. Она является блогером-миллионером. Девушка также поет и недавно отметилась на «Песне года». Однако не всем нравится ее творчество. Однажды у нее случился конфликт с Ларисой Долиной, которая в два счета вычислила, что юная звезда не попадает в ноты. Но блогера продолжает строить карьеру.
На этот раз Валя начала готовиться к свадьбе со спортсменом Сашей Стоуном. Она заметно похудела за последние месяцы, а недавно даже сменила прическу. Теперь блогерша носит светлые волосы с челкой.
На новых фото Карнавал покрасовалась в платье винного цвета с глубоким декольте. Она обнажила свою увесистую грудь. Певица с томным взглядом позировала, не скрыв «ложбинку греха».
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Не все узнали преобразившуюся звезды. Однако Валя получила много комплиментов. «Ох, вот это мадам», «Ну без декольте никуда», «Прибавила себе возраста», «Как две дыни», «Размер не для юной особы», «В такой ложбинке можно утонуть», «Пошлова-то смотрится», — стали писать пользователи Сети.