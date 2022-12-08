Валя Карнавал обнажила свои увесистые «дыньки» в смелом декольте: вид не для слабонервных (горячее фото)

На этот раз Валя начала готовиться к свадьбе со спортсменом Сашей Стоуном. Она заметно похудела за последние месяцы, а недавно даже сменила прическу. Теперь блогерша носит светлые волосы с челкой.

На новых фото Карнавал покрасовалась в платье винного цвета с глубоким декольте. Она обнажила свою увесистую грудь. Певица с томным взглядом позировала, не скрыв «ложбинку греха».

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