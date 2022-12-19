Валя Карнавал в прозрачном мини блеснула «сдобными» бедрами в нижнем белье: показала сокровенное

Валя Карнавал успела стать одной из самых известных молодых блогеров в России. Она также строит карьеру певицы. После участия в шоу «Звезды в Африке» у нее появилось не только еще больше поклонников, но и жених Саша Стоун. Но даже предстоящая свадьба не мешает звезде щеголять в откровенных нарядах.
А 18 декабря Карнавал поспешила на концерт. Она обычно облачается в платья с разрезами или щеголяет в нарядах с яркими принтами. Но на этот рах ей удалось удивить публику. Блогершша облачилась в топ на молнии и прозрачную мини-юбку. Валя в нижнем белье показала изящные бедра и бюст.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Валя свела с ума их своим соблазнительным аутфитом. Однако некоторые подвергли ее критике. «Ну что творит, чертовка», «Какая хорошенькая», «А зачем юбка, если видно трусы?», «Наряд без наряда», «А вид сзади просто убийственный, да?», «Как Саша такое допускает?» — стали писать в Сети.