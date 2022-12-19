Валя Карнавал в прозрачном мини блеснула «сдобными» бедрами в нижнем белье: показала сокровенное

А 18 декабря Карнавал поспешила на концерт. Она обычно облачается в платья с разрезами или щеголяет в нарядах с яркими принтами. Но на этот рах ей удалось удивить публику. Блогершша облачилась в топ на молнии и прозрачную мини-юбку. Валя в нижнем белье показала изящные бедра и бюст.

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