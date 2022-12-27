Рваная челка, выглаженные локоны: 67-летняя Лариса Долина сменила прическу, мгновенно омолодившись

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Певица решилась на дуэт с молодой исполнительницей, поэтому решилась на преображение.

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она смогла завоевать любовь миллионов поклонников. И хоть певице уже 67 лет, она не перестает экспериментировать с нарядами, сниматься в новых проектах и преподавать. А за последние годы артистка смогла похудеть, поэтому все чаще носит мини. 

В декабре у Ларисы Александровны особенно много выступлений. Она участвует в съемках и праздничных концертах. Но оказалось, что певица готовит сюрприз. Она записывает песню с популярной молодой исполнительницей Клавой Кокой. Артистка даже сменила имидж для такого случая. 

Долина предстала с новой прической. Она покрасовалась в выглаженными локонами и рваной челкой. Певица облачилась в атласное платье с эффектом стройности в цвете электрик. С ней на видео отметилась Клава.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По словам юной звезды, она мечтала о дуэте с Долиной. И вот перед Новым годом ее желание сбылось. Поклонники поразились тому, как преобразилась артистка. Многие признались, что с новой прической она помолодела. «Ну красотка! Прям словно 30 лет, а 67», «Какая крутая прическа», «Неожиданно! А вам так идет челка», — стали писать в Сети.

Клава Кока и Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Читайте также