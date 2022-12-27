Рваная челка, выглаженные локоны: 67-летняя Лариса Долина сменила прическу, мгновенно омолодившись

В декабре у Ларисы Александровны особенно много выступлений. Она участвует в съемках и праздничных концертах. Но оказалось, что певица готовит сюрприз. Она записывает песню с популярной молодой исполнительницей Клавой Кокой. Артистка даже сменила имидж для такого случая.

Долина предстала с новой прической. Она покрасовалась в выглаженными локонами и рваной челкой. Певица облачилась в атласное платье с эффектом стройности в цвете электрик. С ней на видео отметилась Клава.

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