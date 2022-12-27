Лопырева в платье в облипку оголила свою манкую грудь: упруго стоит без пуш-ап

Примечательно, что Лопырева не боится показывать достоинства фигуры. Она также признавалась, что любит ходить без лифчика. На новых кадрах блондинка покрасовалась в шелковом платье в пол цвета Барби. Наряд с разрезом и глубоким декольте облегал изгибы ее фигуры. Виктория обнажила выдающуюся грудь. Она снова отказалась от лифа и пуш-апа.

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