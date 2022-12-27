Лопырева в платье в облипку оголила свою манкую грудь: упруго стоит без пуш-ап

Виктория Лопырева уже давно живет в Дубае. Она привыкла к роскошной жизни. Примечательно, что даже спустя годы многие поклонники восхищаются тем, как выглядит победительница конкурса «Мисс Россия». Блондинка держит себя в форме, а также зачастую выходит в свет в женственных нарядах. Недавно звезда вернулась из Катара.
Примечательно, что Лопырева не боится показывать достоинства фигуры. Она также признавалась, что любит ходить без лифчика. На новых кадрах блондинка покрасовалась в шелковом платье в пол цвета Барби. Наряд с разрезом и глубоким декольте облегал изгибы ее фигуры. Виктория обнажила выдающуюся грудь. Она снова отказалась от лифа и пуш-апа.
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Поклонники были сражены ее образом. Многие осыпали Викторию комплиментами. «Как вам идет это платье», «Космическая женщина», «Как вы добились такой фигуры?», «До чего роскошные формы», «Ой, что за дива», «Грудь выпрыгивает из гнезда», «Идеальная со всех сторон», — стали писать пользователи Сети.