Животик становится все больше: беременная Орлова в мерцающем платье пришла на праздник к Бородиной

Ольга Орлова в прошлом году вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Валерий, который на 10 лет ее старше. Бывшая солистка «Блестящих» еще больше всех удивила, когда объявила о беременности этой осенью. От прошлых отношений у нее есть сын Артем, который уже взрослый. Отметим, что звезда столкнулась с неприятными подозрениями в том, что ее живот накладной.
24 декабря Орлова приехала в гости к Ксении Бородиной, которая закатила вечеринку для своей дочке Теоны. Малышке исполнилось семь лет. Это событие телеведущая захотела отметить с размахом. Для такого случая беременная Ольга облачилась в силуэтное платье с пайетками. Наряд подчеркнул ее живот, который стал больше. дети даже погладили его, поэтому на платье появился смайлик.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились образом Ольги. Многие отмети, что она похорошела. «Платье полностью передает состояние Оли! Ожидание чуда!», «Какие красивые. И смайлик очаровательный на животике», «Платье в тему... милота», В"ы прям излучаете тепло", — стали писать в Сети.