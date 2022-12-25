Животик становится все больше: беременная Орлова в мерцающем платье пришла на праздник к Бородиной

24 декабря Орлова приехала в гости к Ксении Бородиной, которая закатила вечеринку для своей дочке Теоны. Малышке исполнилось семь лет. Это событие телеведущая захотела отметить с размахом. Для такого случая беременная Ольга облачилась в силуэтное платье с пайетками. Наряд подчеркнул ее живот, который стал больше. дети даже погладили его, поэтому на платье появился смайлик.

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