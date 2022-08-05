Ольга Орлова: как попала в «Блестящие», стала лучшей подругой Жанны Фриске и за кого вышла замуж

Ольга Орлова сегодня знаменита как телеведущая реалити-шоу «Дом-2». Но прославилась она в шоу-бизнесе как певица и первая солистка группы «Блестящие». Как начиналась карьера миниатюрной москвички, когда она познакомилась с Жанной Фриске и за кого вышла замуж — читайте далее.
Ольга Орлова: настоящая фамилия, родители, образование
Певица, телеведущая, актриса Ольга Орлова родилась в Москве 13 ноября 1977 года. Ее отец — врач-кардиолог, мать — экономист. Настоящая фамилия Ольги — Носова, и когда девушка начала делать первые шаги в карьере, взяла псевдоним Орлова.
Ольга Орлова в детстве. Фото: соцсети
Родители отвели девочку в музыкальную школу, поскольку она хотела стать певицей с самого детства. Но серьезно к ее увлечению не относились. Поэтому настояли на том, чтобы она получила «серьезную» профессию. И Ольга пошла по маминым стопам — поступила на экономический факультет Московского экономико-статистического института.
Ольга Орлова: карьера
Мечта стать звездой начала воплощаться у Орловой в 1994 году. Друг Ольги Кристиан Рэй позвал ее на съемки в свой клип — он был солистом группы «МФ-3». Так девушка познакомилась с продюсером коллектива Андреем Грозным.
Ольга Орлова в молодости. Фото: соцсети
Вскоре группа распалась, и Грозный решил создавать девичий коллектив. И первой его солисткой сделал Ольгу. Она, в свою очередь, рекомендовала подругу Полину Иодис, третьей стала Варвара Королева. Трио записало первую песню «Там, только там», ставшую настоящим хитом. Девушки проснулись настоящими звездами.
Затем свет увидели хиты «Просто мечты», «Белым снегом», «О любви», «Чао, бамбино», «Где же ты, где» и другие. Автором многих композиций стала сама Ольга, написавшая тексты к песням. Началась бурная гастрольная жизнь и всенародная любовь публики.
Ольга Орлова в клипе «Где же ты есть». Кадр из клипа
В 1996 году Варвара уходит из группы, а на ее смену поступает Ирина Лукьянова. Спустя год девушек становится четверо — в коллектив вливается Жанна Фриске, с которой Орлова очень сдружится и станет ее лучшей подругой до самой смерти Жанны от онкологии в 2015 году. Ольга очень поддержит Фриске в это трагичное время.
Ольга Орлова и Жанна Фриске. Фото: соцсети
В 2000 году Орлова забеременела, и продюсер попрощался с ней — условия работы в группе были жесткими. Ольга не планировала завершать карьеру и продолжила ее сольно. Когда на свет родился сын певицы, она презентовала свой сольный альбом «Первый».
К презентации диска певица долго готовилась — не только в творческом плане, но и физически: за годы материнства она сильно поправилась и несколько месяцев изнуряла себя диетами. В итоге она достигла желаемого и при росте в 155 см достигла веса 47 кг, который поддерживает по сей день. Успех не заставил себя ждать — Орлову любили и без «Блестящих», девушка была на пике своей певческой карьеры.
Ольга Орлова и Андрей Губин в клипе «Я всегда с тобой». Кадр из клипа
В 2003 году Орлова записала дуэт с Андреем Губиным на песню «Я всегда с тобой», а также стала обладательницей премии «Песня года» за композицию «Ладони». Второй альбом певицы вышел в 2006 году с названием «Если ты меня ждешь». В следующем году она воссоединилась с «Блестящими», но лишь ради выступления на MTV Russia Music Awards, а затем решила взять продолжительную паузу в карьере.
На сцену Орлова вернулась в 2015 году. Публике она представила песню «Птица», которая тепло была принята поклонниками. В 2016-м после смерти Жанны Фриске певица посвятила подруге песню «Прощай, мой друг».
Ольга Орлова: кино
Состоялась Ольга Орлова и как актриса. Девушка начала сниматься еще в начале 90-х, до «Блестящих». Дебютной стала роль в картине «Анна Карамазофф». Следующее появление на экране произошло в 2003 году, когда певица снялась в роли графини в ленте «Золотой век».
В 2006 году Орлова снялась в комедии «Любовь-морковь», сыграв подругу главной героини. Фильм полюбился зрителям, в 2008 и 2010 годы на экраны вышло продолжение картины.
Ольга Орлова в фильме «Любовь-морковь». Кадр из фильма
Фильмография Орловой также включает комедии «Зайцев, жги! История шоумена», «Зимний сон», «Моя безумная семья», «Два газетчика».
Ольга Орлова: телевидение
В 2002 году Ольга Орлова приняла участие в телепроекте «Последний герой – 3», в котором вошла в тройку победителей.
Ольга Орлова на «Доме-2». Кадр из шоу
В 2017 году Орлову пригласили стать ведущей популярного реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Публика холодно восприняла эту новость и предрекала певице скорый провал, тем более что первые съемки с ней не впечатлили зрителей. Но звезда смогла поставить себя на периметре и завоевать уважение поклонников и теперь трудится на проекте наравне с Ксенией Бородиной, а также другими ведущими — Владом Кадони, Андреем Черкасовым, Давидом Манукяном.
Ольга Орлова: личная жизнь
Карьеру в группе «Блестящие» Ольга Орлова оставила ради большой любви в лице бизнесмена Александра Карманова. Именно он стал отцом ее единственного ребенка, родившегося в мае 2001 года. Мальчика счастливые родители назвали Артемом.
Ольга Орлова с сыном Артемом. Фото: соцсети
Ради Орловой Карманов оставил гражданскую жену — певицу Наталью Ладогу. Но бывшая не отпускала мужчину просто так, проклинала пару и обещала отомстить. И попыталась покончить собой, но осталась жива. Карманов начал разрываться между двумя женщинами, и в итоге Орлова сама поставила точку в отношениях с неопределившимся мужчиной.
В 2004 году Орлова начала встречаться с продюсером Ренатом Давлетьяровым. Но в нечто большее отношения не переросли, так и оставшись непродолжительным романом.
Ольга Орлова и Ренат Давлетьяров. Фото: Global Look Press
Приписывали Орловой романы с бизнесменом Петром Аксеновым, Ильей Платоновым. Но первый раз замуж звезда вышла в 2021 году. Ее избранником стал мужчина на 10 лет моложе — бизнесмен Валерий, которого Орлова скрывала от публичного внимания.
Ольга Орлова с мужем Валерием. Фото: соцсети
Ольга Орлова: внешность, диеты, пластика
Точеной фигуре теледивы многие завидуют. Поэтому каждый раз, когда Орлова отправляется в отпуск и делится кадрами с пляжа, в ответ ей прилетает от хейтеров. Многие уверены: эталонные формы — результат работы пластических хирургов.
Ходят слухи, что Орлова сделала маммопластику, а также хорошо «поработала» над лицом: изменила форму носа, добавила пухлости губам, точеный овал и подбородок ей «подарили» филлеры. Сама звезда никак не комментирует свою внешность. А призывает людей быть внимательнее к себе.
Ольга Орлова в купальнике. Фото: соцсети
Экстремальными диетами Орлова себя теперь не мучает. А старается контролировать объем порций, отказалась от сладкого и мучного, посещает тренировки в зале.
Ольга Орлова сегодня
В настоящее время Ольга Орлова счастлива в браке, является ведущей рейтингового шоу о любви «Дом-2» и иногда берет микрофон в руки, чтобы исполнить какие-нибудь хиты из собственного репертуара в кругу близких, для души.