Ольга Орлова: как попала в «Блестящие», стала лучшей подругой Жанны Фриске и за кого вышла замуж

В 2003 году Орлова записала дуэт с Андреем Губиным на песню «Я всегда с тобой», а также стала обладательницей премии «Песня года» за композицию «Ладони». Второй альбом певицы вышел в 2006 году с названием «Если ты меня ждешь». В следующем году она воссоединилась с «Блестящими», но лишь ради выступления на MTV Russia Music Awards, а затем решила взять продолжительную паузу в карьере.

На сцену Орлова вернулась в 2015 году. Публике она представила песню «Птица», которая тепло была принята поклонниками. В 2016-м после смерти Жанны Фриске певица посвятила подруге песню «Прощай, мой друг».

Ольга Орлова: кино

Состоялась Ольга Орлова и как актриса. Девушка начала сниматься еще в начале 90-х, до «Блестящих». Дебютной стала роль в картине «Анна Карамазофф». Следующее появление на экране произошло в 2003 году, когда певица снялась в роли графини в ленте «Золотой век».

В 2006 году Орлова снялась в комедии «Любовь-морковь», сыграв подругу главной героини. Фильм полюбился зрителям, в 2008 и 2010 годы на экраны вышло продолжение картины.