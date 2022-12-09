«Это только мое дело»: Орлова интеллигентно размазала Довлатову за обвинения в псевдобеременности

Когда поднялся гвалт, и на Довлатову налетели не только поклонники Орловой, но и ее коллеги в лице Ксении Бородиной, Алла поспешила оправдаться – мол, ее не так поняли, она имела в виду иное.

«Алла написала, что не то имела в виду, но, мне кажется, все поняли одно и то же, и я в том числе. Не могу сказать, что меня это не расстроило… Даже если бы у меня была суррогатная мама, то это только мое дело, и вот так обсуждать эту историю, что это несправедливо и нечестно перед людьми – это некрасиво и похоже на хайп»

Орлова поблагодарила Бородину за то, что та так яростно заступалась за нее. «Ксюха настоящий друг с настоящим чувством обостренной справедливости», - пришла к выводу звезда.

Напомним, все началось с того, что хейтеры обвинили Орлову в обмане - якобы, она носит накладной живот, потому что в 44 года не могла бы забеременеть и выносить сама. И теперь Ольга отбивается как может. Известно, что у нее будет дочка.