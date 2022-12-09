«Это только мое дело»: Орлова интеллигентно размазала Довлатову за обвинения в псевдобеременности

Телеведущая, певица Ольга Орлова все-таки решила ответить Алле Довлатовой, считающей, что она своей беременностью дурит поклонников, убеждая всех, что живот настоящий. Мол, на самом деле он накладной, а ребеночка носит суррогатная мать.
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Орлова высказалась исчерпывающе и доходчиво, не переходя на оскорбления и не разводя базар. Звезда не понимает, как Довлатова могла такое вообще выдать.
«Одно дело когда люди хайпуют друг на друге, не общаясь лично, они могут просто из-за хайпа и поднятия подписчиков устраивать вот такую историю. Другой вопрос, когда человек знает меня лично. Я никогда не дала Алле лично усомниться в том, что я честна на руку – не честна на руку. И мне это очень странно, что человек пишет, что нехорошо дурить своих поклонников», - сказала Орлова в микроблоге.
Когда поднялся гвалт, и на Довлатову налетели не только поклонники Орловой, но и ее коллеги в лице Ксении Бородиной, Алла поспешила оправдаться – мол, ее не так поняли, она имела в виду иное.
«Алла написала, что не то имела в виду, но, мне кажется, все поняли одно и то же, и я в том числе. Не могу сказать, что меня это не расстроило…
Даже если бы у меня была суррогатная мама, то это только мое дело, и вот так обсуждать эту историю, что это несправедливо и нечестно перед людьми – это некрасиво и похоже на хайп»
Орлова поблагодарила Бородину за то, что та так яростно заступалась за нее. «Ксюха настоящий друг с настоящим чувством обостренной справедливости», - пришла к выводу звезда.
Напомним, все началось с того, что хейтеры обвинили Орлову в обмане - якобы, она носит накладной живот, потому что в 44 года не могла бы забеременеть и выносить сама. И теперь Ольга отбивается как может. Известно, что у нее будет дочка.