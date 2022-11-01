«Будущий отец нетерпеливо тискает руку»: беременная Ольга Орлова намекнула на пол будущего ребенка

Ольга Орлова является известной певицей. Она много лет была солисткой группы «Блестящие». Примечательно, что теперь на сцене артистка появляется редко. Она ведет шоу «Дом-2».

Раньше телеведущая скрывала личную жизнь. Но в прошлом году она сыграла свадьбу с бизнесменом, а недавно пара сообщила, что ждет пополнения в семье.