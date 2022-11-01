«Будущий отец нетерпеливо тискает руку»: беременная Ольга Орлова намекнула на пол будущего ребенка

Ольга Орлова является известной певицей. Она много лет была солисткой группы «Блестящие». Примечательно, что теперь на сцене артистка появляется редко. Она ведет шоу «Дом-2».
Раньше телеведущая скрывала личную жизнь. Но в прошлом году она сыграла свадьбу с бизнесменом, а недавно пара сообщила, что ждет пополнения в семье.
Недавно Ольга отдыхала в Турции, но вернулась в Москву. Теперь она носит наряды, которые подчеркивают ее округлившийся живот. Примечательно, что телеведущая уже отбивалась от хейтеров, которые считают, что в 44 года рожать эгоистично, так как у ребенка не будет молодых родителей.
На этот раз Ольга в трикотажном платье и пальто покрасовалась на лужайке. Она решила рассказать анекдот, который натолкнул поклонников на мысли, что это намек на пол будущего ребенка.
«Анекдот. Будущий отец нетерпеливо тискает руку своей беременной жены во время сеанса УЗИ. Наконец, он не выдерживает и нервно вопрошает: «Когда уже мне сообщат пол моего сына?». Узист строго смотрит на него и сдержанно отвечает: «Сообщаю: Пол вашего сына — девочка», — написала звезда.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Поклонники теперь еще больше уверены, что у телеведущей будет дочка. Напомним, что от прошлых отношений у Орловой есть взрослый сын.
«Поздравляю вас Оля! Как многие подумали — у вас будет дочка», «Ой, как классно», «С девочкой вас! Муж сильно расстроился?», «У вас тоже будет девочка! 100%», «Дочка вам как нельзя кстати. Сын уже есть», — стали писать подписчики.