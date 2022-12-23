«Такой сладкий!»: Подольская засняла двухлетнего сына Преснякова в пуховом комбинезоне и с рюкзаком

Наталья Подольская продолжает давать концерты. Она каждый год выпускает песни и снимает фильмы. Певица частая гостья на телепередачах и шоу. В этом году она снова катается на коньках в рамках «Ледникового периода». При этом артистка успевает растить сыновей Артемия и Ивана со своим мужем Владимиром Пресняковым.
Недавно Наталья появилась на красной дорожке с мужем. Она смогла повеселиться с Региной Тодоренко. А вот 22 декабря артистка провела время с детьми. Утром она засняла, как семилетний сын делает уроки. Она не скрывает, что Артемий не любит школу.
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А вот потом Подольская отправилась на прогулку. Она запечатлела двухлетнего Ивана, который шел в пуховом комбинезоне и шапке с помпоном. Он нес в руках коробку конфет, а за его плечами был рюкзак.
«Ну что это за человек то такой сладкий!» – заявила звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Иван очень быстро растет. «Он в садик ходит?», «Правда, чудесный пацан», «Любуемся тем, как этот гномик растет», «Прекрасная у вас семья», «Уже с подарками», «Он такой милый», «Самый крутой возраст», — стали писать пользователи Сети.
Иван Пресняков. Фото: соцсети звезды