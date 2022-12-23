«Такой сладкий!»: Подольская засняла двухлетнего сына Преснякова в пуховом комбинезоне и с рюкзаком

Недавно Наталья появилась на красной дорожке с мужем. Она смогла повеселиться с Региной Тодоренко. А вот 22 декабря артистка провела время с детьми. Утром она засняла, как семилетний сын делает уроки. Она не скрывает, что Артемий не любит школу.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот потом Подольская отправилась на прогулку. Она запечатлела двухлетнего Ивана, который шел в пуховом комбинезоне и шапке с помпоном. Он нес в руках коробку конфет, а за его плечами был рюкзак.