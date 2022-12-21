Подольская в просвечивающем платье с эффектом мерцания сразила точеной фигурой на шоу «Угадай мелодию»

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц. Не так давно она отметила свое 40-летие. Артистка не только строит карьеру, но и занимается материнством. Она не скрывает, что дети отнимают у нее много времени. Звезда растит семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Она при этом успевает выходить в свет.
Накануне Подольская появилась на вечеринке с мужем Владимиром Пресняковым. Она тогда сразила всех своим плоским животом. А вот 21 декабря певица приехала на съемки новогоднего выпуска шоу «Угадай мелодию». Она предстала в студии в мерцающем прозрачном платье. Наталья засветила свои бедра и очень стройные ножки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что с ней в выпуске отметились Ирина Дубцова и Стас Костюшкин, Слава с Денисом Клявером, а вот парой Подольской стал Митя Фомин.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что после вторых родов она стала еще стройнее. «Вот это тростинка», «Вроде смелый наряд, но так вам идет», «Это очень красиво», «Шикарный образ», — стали писать в Сети.
Наталья Подольская и Митя Фомин. Фото: соцсети звезды