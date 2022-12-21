Подольская в просвечивающем платье с эффектом мерцания сразила точеной фигурой на шоу «Угадай мелодию»

Накануне Подольская появилась на вечеринке с мужем Владимиром Пресняковым. Она тогда сразила всех своим плоским животом. А вот 21 декабря певица приехала на съемки новогоднего выпуска шоу «Угадай мелодию». Она предстала в студии в мерцающем прозрачном платье. Наталья засветила свои бедра и очень стройные ножки.

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