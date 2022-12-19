«Иван все повторяет за Темой»: Подольская в пуховом комбинезоне покатала на санках своих сыновей

Наталья Подольская является одной из самых известных выпускниц шоу «Фабрика звезд». Она строит отношения с Владимиром Пресняковым. Пара недавно развеяла очередные слухи о разводе. Супруги порой вместе выступают на сцене. Они также растят двоих сыновей: семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана.
В декабре у Подольской особенно много съемок и выступлений. Она активно участвует в предновогодних концертах. Однако уикенд певица посвятила семье. Она накануне не только сводила младшего сына на утренник в садик, но и погуляла с ними.
Наталья в розовом пуховом комбинезоне покатала сыновей на санках-ватрушках. Иван был в теплом пуховике и вязаной шапке. Они также покатались с горки.
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«На горку! Тяжелые такие. Иван все повторяет за Темой», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Натальи очень быстро растут дети. «Какие классные», «Замечательная мама», «Такая вы крутая мама», «Просто прелесть», «Как много у вас нега», «Идеальный день! Они запомнят именно это», «Ваня очаровательный», — стали писать пользователи Сети.
Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды