«Мать с утра»: Подольская подловила Тодоренко в майке с декольте в ресторане без макияжа и лицом в тарелке

Но порой Регина позволяет себе расслабиться. Она посещает светские рауты и наряжается на красных дорожек. На днях телеведущая повеселилась на вечеринке. Она смогла потанцевать и даже засветила сокровенное, так как ее шелковая юбка сползла. Кадры ее тверком облетели Сеть.

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А вот 22 декабря утром ее застала в ресторане Наталья Подольская. Она тоже была на вечеринке. Молодые мамы решили позавтракать вместе. Певица засняла Тодоренко без макияжа и в майке с декольте. Она опустила лицо в тарелку, но пустую.