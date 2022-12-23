«Мать с утра»: Подольская подловила Тодоренко в майке с декольте в ресторане без макияжа и лицом в тарелке

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она много лет посвятила проекту «Орел и решка». Теперь артистка снимает свои передачи и часто становится участницей популярных шоу. В этом году она снова стала мамой. Теперь телеведущая растит двоих сыновей. Пятимесячного Мира звезда даже берет с собой на съемки.
Но порой Регина позволяет себе расслабиться. Она посещает светские рауты и наряжается на красных дорожек. На днях телеведущая повеселилась на вечеринке. Она смогла потанцевать и даже засветила сокровенное, так как ее шелковая юбка сползла. Кадры ее тверком облетели Сеть.
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А вот 22 декабря утром ее застала в ресторане Наталья Подольская. Она тоже была на вечеринке. Молодые мамы решили позавтракать вместе. Певица засняла Тодоренко без макияжа и в майке с декольте. Она опустила лицо в тарелку, но пустую.
«Можешь снять меня. Мать с утра! Мы не едем, мы держим форму!» – заявила телеведущая.
Официантка принесла им пирожные. Примечательно, что многие пользователи Сети удивились, что Регина находится не дома. Она заверяет, что все свободное время посвящает детям. Однако порой ее муж Влад Топалов берет на себя все домашние дела и приглядывает за сыновьями.