«Наш принц»: Тодоренко и Топалов не сдержали слез на утреннике старшего сына в садике

Так как Тодоренко ездит на съемки «Ледникового периода», она часто берет с собой малыша Мира, которому всего пять месяцев. А вот ее муж зачастую приглядывает за старшим наследником. Но несмотря на занятость, она находит время для семьи.

20 декабря Регина приехала на утренник в садик. Она была поражена, когда ее муж заплакал. Телеведущая засняла, как Топалов пытается сыну подсказывать движения.

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