«Наш принц»: Тодоренко и Топалов не сдержали слез на утреннике старшего сына в садике

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Многие ее знают по шоу «Орел и решка». Она продолжает снимать свои проекты и часто оказывается среди участников других шоу. При этом Регина успевает растить двоих детей. Она стала мамой во второй раз в этом году. Во всем ей помогает муж Влад Топалов.
Так как Тодоренко ездит на съемки «Ледникового периода», она часто берет с собой малыша Мира, которому всего пять месяцев. А вот ее муж зачастую приглядывает за старшим наследником. Но несмотря на занятость, она находит время для семьи.
20 декабря Регина приехала на утренник в садик. Она была поражена, когда ее муж заплакал. Телеведущая засняла, как Топалов пытается сыну подсказывать движения.
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«Впервые видела, как плачет муж на детском утреннике. Отец, который показывает движения сыну, представляете, не смог сдержать слез, когда Мишка вышел на сцену», — отметила Регина.
Примечательно, что мальчик сыграл принца. Мама запечатлела его в костюме.
«Я так восхищаюсь связью между ними. Наш принц», — призналась телеведущая.
Поклонники восхитились тем, какая идиллия в семье звезды.
Влад Топалов с сыном. Фото: соцсети звезды