Тодоренко оторвалась на вечеринке, засветив слишком сокровенное на публике — все заулыбались

На этот раз Тодоренко решила устроить вечер, когда она может оторваться без малышей и мужа. Телеведущая приехала на празднование 20-летия журнала Hello. Сначала она щегольнула в силуэтном платье с дерзким декольте. А потом Регина стала ведущей вечера, поэтому облачилась в корсет и шелковую юбку.

Уже ночью молодая мама пустилась в пляс. Она упала на пол и стала тверкать. При этом у нее два не слетела юбка с бедер.

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