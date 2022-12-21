Тодоренко оторвалась на вечеринке, засветив слишком сокровенное на публике — все заулыбались

Регина Тодоренко активно снимается в разных проектах. Телеведущая особенно много работает и снимается в передачах. Она не скрывает, что совмещает график с материнством. В этом году у нее родился второй сын Мир. Зачастую звезда берет детей с собой на мероприятия.
На этот раз Тодоренко решила устроить вечер, когда она может оторваться без малышей и мужа. Телеведущая приехала на празднование 20-летия журнала Hello. Сначала она щегольнула в силуэтном платье с дерзким декольте. А потом Регина стала ведущей вечера, поэтому облачилась в корсет и шелковую юбку.
Уже ночью молодая мама пустилась в пляс. Она упала на пол и стала тверкать. При этом у нее два не слетела юбка с бедер.
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В какой-то момент к ней присоединилась Наталья Подольская. У них были похожие наряды. Примечательно, что певица заулыбалась, когда увидела, как Регина засветила сокровенное, так как ее юбка сползла.
Поклонники, в свою очередь, заметили, что молодая мама отрывалась на вечеринке.
«Какой ужас», «Регина, вот в тебе деревня и проснулась», «Как бы не оделась, а натура лезет наружу», «Вот это веселье», «Вульгарные танцы», — стали писать в Сети.
Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды