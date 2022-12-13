Невеста обделила вниманием: преобразившаяся Юлия Самойлова появилась на свадьбе своей сестры и Джигана

Джигана приехали поздравить Тимати, Егор Крид, Анна Седокова, Яна Рудковская и многие другие известные персоны. Также спели для молодоженов Artik & Asti. Примечательно, что среди гостей оказалась Юлия Самойлова, которая ездила на «Евровидение» пять лет назад. Ранее она рассказывала что звездная двоюродная сестра певицы никак не помогает ей финансово. Однако артистка не пропустила свадьбу Оксаны.

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