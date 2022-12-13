Невеста обделила вниманием: преобразившаяся Юлия Самойлова появилась на свадьбе своей сестры и Джигана

Оксана Самойлова является многодетной мамой и бизнесвумен. Она уже 15 лет не только знакома с Джиганом, но и 10 лет состоит с ним в браке. Однако в этом году пара решила сыграть пышную свадьбу, о которой Оксана мечтала. Они собрали гостей в роскошном отеле. Невеста сменила три образа. Влюбленные обменялись клятвами на глазах публики.
Джигана приехали поздравить Тимати, Егор Крид, Анна Седокова, Яна Рудковская и многие другие известные персоны. Также спели для молодоженов Artik & Asti. Примечательно, что среди гостей оказалась Юлия Самойлова, которая ездила на «Евровидение» пять лет назад. Ранее она рассказывала что звездная двоюродная сестра певицы никак не помогает ей финансово. Однако артистка не пропустила свадьбу Оксаны.
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«Я двоюродная сестра невесты. Мы вместе выросли в северном городе Ухта», – пояснила она ведущим.
Юлия Самойлова. Фото: трансляция VK
Примечательно, что Самойлова весь вечер меняла наряды, танцевала и обнимала Джигана. Она не нашла даже минутку для родственницы. Однако Арсений Попов и Сергей Матвиенко пообщались с ней во время праздника. Зрители прямого эфира в Сети заметили, что Юлия преобразилась. Теперь она носит белые дреды.