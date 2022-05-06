Оксана Самойлова: как познакомилась с Джиганом и едва не развелась с ним, родила четверых и заработала миллионы

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова сегодня зарабатывает миллионы. Родившаяся в провинции девушка вряд ли могла мечтать о такой жизни, как сейчас: муж-звезда, путешествия на самые роскошные курорты континента и четверо детей. Как Самойлова всего этого добилась, читайте в нашем материале.

Оксана Самойлова: детство

Оксана Самойлова родилась в Ухте, что в Республике Коми, 27 апреля 1988 года в простой семье. Когда она была еще маленькой, родители развелись, и их с младшим братом Женей мама воспитывала одна.

С детства Оксана увлекалась танцами и посещала местный кружок, а также занималась в театральной студии. По окончании школы она поступила в вуз, чтобы стать специалистом по связям с общественностью. Но, доучившись до третьего курса, бросила университет и отправилась в Москву за лучшей жизнью.

Оксана Самойлова: карьера, бизнес

Переехав в 2007 году в Москву, Оксана Самойлова стала моделью. Но о каких-то выдающихся достижениях девушки ростом 178 см и весом 55 кг на подиуме неизвестно. С ее слов, моделинг ей быстро наскучил из-за шумности и яркости.

Хейтеры же утверждают, что моделью Самойлова называла себя сама, а трудилась она на самом деле в эскорте, где и познакомилась со своим будущим мужем, рэпером Джиганом.

Как бы то ни было, после модельного бизнеса Оксана Самойлова начала заниматься модной одеждой. Бизнес она открыла в паре с подругой Мирославой Шведовой, они начали продавать женскую одежду — вечерние платья, нижнее белье и домашние наряды она рекламировала в социальных сетях, постепенно раскручиваясь. Бренд MiraSezar популярен у модниц по сей день.

Следующим бизнесом Самойловой стал единоличный бренд одежды I am special — стильной одежды для детей. Его она основала в 2016 году, но в 2020-м он прекратил свое существование.

Стала зарабатывать Самойлова и на собственной внешности. Когда поклонники заметили, что девушка после очередных родов, а их у нее было четыре, восстанавливает форму очень быстро, многие захотели так же. И девушка не заставила ждать, выпустив платный фитнес-курс.

Затем Самойлова открыла свой салон красоты, куда ходит на процедуры сама. Она предлагает своим посетительницам не только традиционные маникюр и педикюр, но и косметологические услуги. Также у многодетной мамы — свое агентство по подбору персонала. Когда она столкнулась с необходимостью в няне, то найти ее оказалось не так-то легко.

В 2020 году Оксана Самойлова занялась выпуском косметики. Собственный бренд Sammy Beauty по доступным ценам одни оценили высоко, другие убеждены — ничего особенного. А третьи обвинили бизнесвумен в плагиате — средства по уходу оказались очень похожи упаковкой на косметику Кайли Дженнер, а их состав идентичен продукции другого популярного бренда.

К тому же, баночки Самойловой разливаются там же, где и продукция конкурентов — в подмосковной Апрелевке. Сама Оксана подала в суд на раскритиковавших и разоблачивших ее блогеров и требовала опровержения.

Также неплохое пополнение бюджета Оксаны Самойловой — реклама в микроблогах. Запрещенная ныне социальная сеть приносила баснословные деньги. К примеру, когда она собралась разводиться с мужем, то в неделю зарабатывала по 5 млн рублей на рекламе в Интернете. Известно, что один пост у нее стоит для рекламодателей порядка полутора миллионов рублей.

Оксана Самойлова: личная жизнь

Сейчас Оксана Самойлова замужем за Денисом Устименко, наиболее известным как рэпер Джиган. Какой была ее личная жизнь до него, она не распространяется, так что о других мужчинах в жизни красотки нет данных.

С Джиганом Самойлова познакомилась в 2009 году в ночном клубе. Они стали встречаться, отношения, по словам девушки, развивались стремительно. Первенцем пары стала дочка Ариела, родившаяся в 2011 году в обычном московском роддоме.

В 2012 году 12 декабря Оксана и Денис сыграли красивую свадьбу. Вторая дочь Лея родилась у пары в 2014 году и уже появилась на свет в престижной клинике «Лапино», откуда малышку увезли не в съемную однушку, а в роскошный пентхаус в центре Москвы.

В 2017 году у пары родилась третья дочь, ее назвали Мией. А вот долгожданный сынок у пары появился в пандемийный 2020 год. Рождение наследника, которого назвали Давидом, стало для многодетного отца проверкой на устойчивость, и он ее не прошел.

Роды прошли в Майами, и Джигана штормило тогда от запрещенных веществ на весь Интернет. Он сбрил брови, оскорблял всех пользователей «петушками», а рэпер Тимати, с которым они были в ссоре, забеспокоился и предложил свою помощь.

Тогда Оксана Самойлова объявила о разводе. Но спустя месяц передумала, потому что четверым детям нужен отец. Она нашла в себе силы простить мужа, он — отправился на лечение в рехаб и поборол зависимость. Сейчас их пара считается одной из самых крепких и красивых в шоу-бизнесе.

Оксана Самойлова: внешность

Над своей внешностью Оксана Самойлова поработала очень хорошо. И сейчас девушку на старых фото вообще не узнать, хоть блогер и отрицает вмешательство пластических хирургов. Вот о чем девушка рассказала сама, так это о пластике груди.

Бюст многодетная мама увеличивала дважды. Сначала она сделала ее больше на несколько размеров, а в 2021 году поменяла импланты.

«На повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно, так как и так все нормально. Это ты на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь на своем пути. А это была моя третья попытка, две предыдущие не увенчались успехом, с одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем X», — признавалась жена Джигана.

Замену импланта нужно было произвести из-за деформации груди после кормления грудью. И в этот раз ей установили размером больше, так что красотка теперь щеголяет с еще большим бюстом.

Стройности ей помогают достигать правильное питание и занятия спортом. Девушка очень быстро возвращалась в форму после родов. Секрет в регулярности тренировок и генетике — от природы девушка не склонна к полноте.

Оксана Самойлова: откровенные фото

Модельная внешность Оксаны Самойловой привела ее не только на подиум, но и в глянец. Девушка не раз раздевалась для мужских журналов, а ее фото в бикини в соцсетях неизменно набирают сотни тысяч лайков.

Оксана Самойлова сегодня

В настоящее время Оксана Самойлова не снизила своей активности в запрещенной в России социальной сети. Ее семья очень много путешествует, и многодетная мама привыкла транслировать свои будни в Сеть, поэтому многомиллионная аудитория продолжает следить за ней и ее детьми.

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