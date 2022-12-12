Джиган и Самойлова обменялись клятвами, растрогав публику: церемонию вели их дети (видео)

Джиган и Оксана Самойлова является одной из самых известных пар в стране. Они не только ведут бизнес, но и растят четверых детей. Рэпер смог стать знаменитым и успешным. И спустя 10 лет он решил исполнить мечту избранницы и устроить ей новую пышную свадьбу. 12 декабря пара собрала гостей на банкете.
На свадьбе появились такие гости, как Егор Крид, Тимати с возлюбленной, Яна Рудковская и Анна Седокова. Торжество началось с задержкой в два часа. Самойлова в пышном платье, расшитом камнями, и фате предстала перед публикой. Джиган был в белом пиджаке и черных брюках. Они поднялись на постамент, где произнесли клятвы.
Одними из главных гостей стали их дети: Ариела, Лея, Майя и Давид. Все дочки Джигана были в белых платьях. Они рассыпали лепестки роз. А вот сыну влюбленные доверили самое важное в этой церемонии — кольца. Мальчик поцеловал и маму и отбил «пятерку» папе. Затем стали звучать голоса детей, которые за родителей произнесли клятвы. Публика растрогалась.
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Оксана Самойлова и Джиган с сыном. Фото: кадр из трансляции VK
И потом пара скрепила свои клятвы поцелуем. Конфетти полетели над их головами. Гости стали делать трогательные кадры. После этого состоялась фотосессия с молодоженами. Многим пришлось ждать, чтобы сделать заветное фото с женихом и невестой. Дети также успели поздравить родителей. К слову, они попросили, чтобы у них не было 20 братиков и сестер.