Джиган и Самойлова обменялись клятвами, растрогав публику: церемонию вели их дети (видео)

Одними из главных гостей стали их дети: Ариела, Лея, Майя и Давид. Все дочки Джигана были в белых платьях. Они рассыпали лепестки роз. А вот сыну влюбленные доверили самое важное в этой церемонии — кольца. Мальчик поцеловал и маму и отбил «пятерку» папе. Затем стали звучать голоса детей, которые за родителей произнесли клятвы. Публика растрогалась.

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