Обвила руками шею: Алена Гаврилова поздравила Эмина Агаларова, показав личный кадр

Алена Гаврилова

Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды

Светская львица не забыла поздравить экс-мужа с его 43-летием.

Эмин Агаларов является одним из самых известных певцов в России, а также успешным бизнесменом. Уже несколько лет общественность следит за его бурной личной жизнью. Два года назад он развелся с Аленой Гавриловой. Это стало для многих удивлением, так как у пары тогда только родилась дочка Афина. 

Однако в том году Эмин не раз отметился на отдыхе с Аленой. Он вскоре подтвердил, что снова с ней строит отношения. В соцсетях обладательница титула «Мисс Мордовия» то и дело делится кадрами, на которых отдыхает в Дубае или Италии с дочкой. А 12 декабря она поздравила возлюбленного с днем рождения. 

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Гаврилова показала личное фото, на котором обнимает певца, обвивая руками его шею. Фото было сделано во время недавнего отдыха.

Алена Гаврилова и Эмин Агаларов. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились снимком. Многие рады тому, что пара сохранила теплые отношения. К слову, у Эмина есть дети и от первого брака с Лейлой Алиевой. Недавно он поздравил своих сыновей с днем рождения. Артист дружит с бывшей супругой. 

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