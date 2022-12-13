Обвила руками шею: Алена Гаврилова поздравила Эмина Агаларова, показав личный кадр

Однако в том году Эмин не раз отметился на отдыхе с Аленой. Он вскоре подтвердил, что снова с ней строит отношения. В соцсетях обладательница титула «Мисс Мордовия» то и дело делится кадрами, на которых отдыхает в Дубае или Италии с дочкой. А 12 декабря она поздравила возлюбленного с днем рождения.

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Гаврилова показала личное фото, на котором обнимает певца, обвивая руками его шею. Фото было сделано во время недавнего отдыха.