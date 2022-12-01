«Будьте очень счастливы»: Эмин Агаларов поделился редким фото с подросшими сыновьями и экс-женой Лейлой Алиевой

Также Эмин заботится о детях. Младшая дочка Афина недавно с ним отдыхала в Дубае. От первого брака у него растут сыновья Али и Микаил. А также приемная дочка Амина. Певец старается всем наследникам уделять внимание.

1 декабря он поделился трогательными фото с детьми и своей экс-женой Лейлой, старшей дочкой Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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