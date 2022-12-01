«Будьте очень счастливы»: Эмин Агаларов поделился редким фото с подросшими сыновьями и экс-женой Лейлой Алиевой

Эмин Агаларов уже давно стал популярным певцом. Он также является успешным бизнесменом. Артист каждый год организовывает фестиваль «Жара». Он также первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Предприниматель недавно воссоединился с Аленой Гавриловой. Но он также поддерживает общение и первой женой Лейлой Алиевой.
Также Эмин заботится о детях. Младшая дочка Афина недавно с ним отдыхала в Дубае. От первого брака у него растут сыновья Али и Микаил. А также приемная дочка Амина. Певец старается всем наследникам уделять внимание.
1 декабря он поделился трогательными фото с детьми и своей экс-женой Лейлой, старшей дочкой Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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Эмин Агаларов и Лейла Алиева с детьми. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, Али и Мика! Будьте очень счастливы, а я всегда рядом. Лейла, спасибо тебе за наших сыновей», — написал Агаларов.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у артиста совсем разные дети, но каждый яркий и талантливый по-своему.
Эмин Агаларов с сыновьями. Фото: соцсети звезды