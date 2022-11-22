Современная леди: возлюбленная Эмина в остромодных джинсах и пальто-жакете отметилась на улицах Милана

Эмин Агаларов является одним из самых известных певцов, а также успешным бизнесменом. Он после развода с Лейлой Алиевой сыграл свадьбу с Аленой Гавриловой, которая обладает титулом «Мисс Мордовия». Они были вместе меньше двух лет, но успели завести дочку Афину. Поклонники надеялись на их воссоединение. И в этом году Эмин снова признался ей в любви.
Недавно Алена с дочкой уехала из России. Она отдыхала в Дубае, где собралось много отечественных звезд. А на днях возлюбленная Эмина оказалась в Милане. Она отметилась на улицах столицы мировой моды в широких джинсах, которые в тренде, а также свитере оверсайз и пальто-жакете в графитовом цвете. Лук в стиле спорт-шик дополнили кроссовки.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Гаврилова. Многие посчитали, что у нее стиль современной леди. «Вы такая оригинальная и женственная», «Милан в ноябре великолепен», «Красивая, естественная, скромная», «Как круто выглядишь», «Просто шикарная», «Ну просто слов нет! Девушка на миллион», — стали писать подписчики.