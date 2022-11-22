Современная леди: возлюбленная Эмина в остромодных джинсах и пальто-жакете отметилась на улицах Милана

Недавно Алена с дочкой уехала из России. Она отдыхала в Дубае, где собралось много отечественных звезд. А на днях возлюбленная Эмина оказалась в Милане. Она отметилась на улицах столицы мировой моды в широких джинсах, которые в тренде, а также свитере оверсайз и пальто-жакете в графитовом цвете. Лук в стиле спорт-шик дополнили кроссовки.

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