Афина у папы на ручках: Гаврилова в воздушном платье предстала на яхте с Эмином и подросшей дочкой

Эмин Агаларов является не только певцом, но и известным бизнесменом. Он не скрывает, что любит свою работу. Артист организует фестиваль «Жара». Он дружит со многими звездами.

Примечательно, что Эмин успевает уделять время детям от первого брака. А два года назад он развелся со второй женой Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину.