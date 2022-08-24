Афина у папы на ручках: Гаврилова в воздушном платье предстала на яхте с Эмином и подросшей дочкой

Эмин Агаларов является не только певцом, но и известным бизнесменом. Он не скрывает, что любит свою работу. Артист организует фестиваль «Жара». Он дружит со многими звездами.
Примечательно, что Эмин успевает уделять время детям от первого брака. А два года назад он развелся со второй женой Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочку Афину.
Но недавно Эмин объявил о воссоединении с Аленой. Пара вместе проводит отпуск в Турции. Поклонники были рады тому, что семья воссоединилась. Теперь и дочка артиста Афина получила еще больше любви родителей. 24 августа Агаларов поделился трогательным кадром с отдыха.
На фото Эмин предстал на яхте. Он взял подросшую дочку на руки. Алена позировала в воздушном платье макси пастельного цвета. Она продемонстрировала красоту изящных ног. Пара любовалась морскими волнами.
«Последние дни лета», — написал артист.
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Гаврилова выглядит роскошно даже на отдыхе.
«Счастливого тебе, Эмин, и твоей семье провести последние дни», «Вы милые!», «Ну наконец-то, чтобы никому обидно не было, все трое спиной к смотрящим», «Какая Алена роскошная», «Просто бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.