«А свекровь оценила?»: невестка Орбакайте в нюдовом лифе блеснула своими соблазнительными изгибами фигуры

В этом году звездная семья Аллы Пугачевой находится под пристальным вниманием общественности. Примадонна уехала из России с мужем и двойняшками: Лизой и Гарри. Уехал и ее внук Никита Пресняков, которого осенью видели в США. Однако жена артиста Алена Краснова продолжает находиться в Москве.
Обычно жена Никиты появляется на вечеринках. Она также устраивает фотосессии. Алена является моделью, поэтому тщательно следит за внешностью. На этот раз она решила похвастаться тем, в какой находится в форме.
Блондинка выложила пикантные кадры, на которых красовалась в нюдовом лифчике и черных колготках. Она блеснула плоским животом и изящными бедрами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники осыпали невестку Кристины Орбакайте комплиментами. Многие поразились тому, какая у нее изящная фигура. «Какая вы хорошенькая», «Просто прелесть», «Блондинка на миллион», «Ой, как повезло Никите», «А свекровь оценила?», «В шикарной форме», «Как же вы бесподобно», — стали писать пользователи Сети.