«А свекровь оценила?»: невестка Орбакайте в нюдовом лифе блеснула своими соблазнительными изгибами фигуры

Алена Краснова

Алена Краснова. Фото: соцсети звезды

Алена Краснова решила похвастаться точеной фигурой. Она выложила пикантные кадры в Сеть.

В этом году звездная семья Аллы Пугачевой находится под пристальным вниманием общественности. Примадонна уехала из России с мужем и двойняшками: Лизой и Гарри. Уехал и ее внук Никита Пресняков, которого осенью видели в США. Однако жена артиста Алена Краснова продолжает находиться в Москве. 

Обычно жена Никиты появляется на вечеринках. Она также устраивает фотосессии. Алена является моделью, поэтому тщательно следит за внешностью. На этот раз она решила похвастаться тем, в какой находится в форме. 

Блондинка выложила пикантные кадры, на которых красовалась в нюдовом лифчике и черных колготках. Она блеснула плоским животом и изящными бедрами. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники осыпали невестку Кристины Орбакайте комплиментами. Многие поразились тому, какая у нее изящная фигура. «Какая вы хорошенькая», «Просто прелесть», «Блондинка на миллион», «Ой, как повезло Никите», «А свекровь оценила?», «В шикарной форме», «Как же вы бесподобно», — стали писать пользователи Сети.

Читайте также